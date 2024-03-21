Джерела Kyiv Post в українській воєнній розвідці підтвердили, що майже всі ракети, якими РФ вдарила по Києву були спрямовані по об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

На питання Kyiv Post чи вдалося Росії здійснити задумане, джерело відповіло "зовсім ні".

Нагадаємо, вранці 21 березня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Основний напрямок удару - Київ. Сили ППО збили над містом близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичних. Уламки впали у різних районах Києва. Внаслідок атаки постраждали 13 осіб.