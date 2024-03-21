Сьогодні, 21 березня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Старшим директором Євразійського центру Атлантичної Ради Джоном Гербстом і Старшим науковим співробітником при Інституті Гувера Стенфордського університету Філіпом Зеліковим, де обговорили практичні кроки для конфіскації російських активів.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

«Заморожені російські активи мають піти на відновлення й потреби України. Про це говорили зі Старшим директором Євразійського центру Атлантичної Ради Джоном Гербстом і Старшим науковим співробітником при Інституті Гувера Стенфордського університету Філіпом Зеліковим», - зазначив він.

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Очільник уряду подякував співрозмовникам за адвокацію теми конфіскації серед міжнародних партнерів.

«На сьогодні потреби України у відновлення згідно з оцінкою Світового банку становлять 486 млрд доларів», - зауважив прем’єр.

Шмигаль із Гербстом та Зеліковим обговорили практичні кроки для конфіскації російських активів, зокрема, економічні, політичні та юридичні підґрунтя для конфіскації, як суверенних активів Росії, так і російських олігархів, а також ідею впровадження після перемоги спеціального податку на російські ресурси, такі як нафта, газ та інші.

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«Росія мусить заплатити. Працюємо з експертами й партнерами, щоб утілити цей принцип у життя», - резюмував Прем’єр-міністр.

Раніше ми писали, що 21-22 березня лідери країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі говоритимуть, зокрема про продовження військової підтримки України на тлі затримки американської допомоги і важкої ситуації на фронті через брак боєприпасів.