Влада Фінляндії хоче прискорити зведення паркану кордоні з Росією, а також збільшити допомогу Україні, пише Укрінформ з посиланням на Yle.

Щоб прискорити будівництво паркану на східному кордоні, фінська влада пропонує перенести виділення 74 млн євро із 2025 на 2024 рік.

Відповідна пропозиція була внесена до парламенту країни.

Планувалося, що до кінця 2026 року паркан, виготовлений зі сталевої сітки і заввишки 3 метри, охопить близько 200 кілометрів найкритичніших ділянок кордону.

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Також паркан буде оснащений обладнанням для спостереження та складатиметься з колючого дроту. Вартість його встановлення складе приблизно 380 млн євро.

Окрім цього, до кінця цього року пропонується збільшити витрати Прикордонної служби на 12,2 млн євро через додаткові заходи боротьби з нелегальною міграцією.

Водночас уряд запропонував виділити 30 млн євро на участь у спільній міжнародній закупівлі боєприпасів для України.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що Фінляндія має на меті ухвалити тимчасове законодавство, що дозволить прикордонним органам зупиняти шукачів притулку, які намагаються потрапити на її територію з Росії.

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Раніше ми писали, що Міністерство оборони України повідомило, що Фінляндія виділить 30 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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