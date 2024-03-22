Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook, що під час найбільшої з ракетних атак, яких коли-небудь зазнавав Київ, поранення і травми дістали 13 осіб, серед них одна дитина.

КМВА повідомила в своєму Telegram-каналі, що четверо постраждалих були госпіталізовані, і що ніхто не загинув.

Раніше Kyiv Post повідомив, що силами й засобами протиповітряної оборони були збиті всі ракети (31), які летіли на столицю, але уламками були пошкоджені житлові будинки й поранені цивільні в двох із десяти районів Києва – Святошинському та Шевченківському.

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Президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні, що від початку березня Росія випустила по цивільних цілях в Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб.

«Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами та КАБами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл», – написав він у Telegram.

15 березня Washington Post написав, цитуючи Західних урядовців, що в України закінчуються боєприпаси для засобів ППО, і що в найближчому майбутньому вони зможуть збивати лише одну з п’яти ракет.

Британська військова розвідка зазначила в своєму щоденному звіті, що через нестачу боєприпасів українським військам стає дедалі важче утримувати свої позиції.

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МВФ дав зелене світло виплаті Києву понад 880 мільйонів доларів

Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення траншу на суму близько 880 мільйонів доларів.

[Українська] "Влада продовжує сильно працювати в рамках EFF у складних умовах, відповідаючи всім, крім одного кількісним критеріям ефективності на кінець грудня, всім структурним орієнтирам до кінця лютого та всім орієнтовним цілям", – сказано в пресрелізі МВФ.

Там відзначили, що попри окупацію 18% суверенної території та воєнні дії «українська економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалося».

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Якщо Київ виконає всі умови кредитування, то отримає доступ до 15,6 млрд доларів впродовж цього і наступних трьох років.

"Вторгнення Росії в Україну продовжує приносити величезні соціальні та економічні втрати для України, – сказала виконавча директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. – Однак макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці. Економіка виявилася стійкою, а макроекономічні показники у 2023 році були вищими, ніж очікувалося. Ефективність та відданість України в рамках програми залишаються високими».