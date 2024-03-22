Начальник Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркар запевнив, що підтримка України з боку Заходу може вийти за межі надання озброєння.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на заяву Тьєррі Буркара.

"Намір президента [Макрона] полягає в тому, щоб дати зрозуміти Владіміру Путіну, що ми знаємо про те, що відбувається в Україні", - сказав начальник Генштабу ЗС Франції, закликавши європейців бути готовими ризикувати заради безпеки в Європі в наступному десятилітті.

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За його словами, тактика Путіна базується на ідеї, що західні держави ніколи не підуть в Україну.

"Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, аби піти до кінця... Ми не можемо вважати, що війна в Україні стосується нас у другому ступені. Вона стосується нас безпосередньо, тому що нас стосуватимуться її наслідки", - зазначив Буркар.

Він пояснив, що Київ не просив підтримки у вигляді військ. Втім, НАТО має бути готовим до всіх можливих варіантів розвитку подій.

Начальник французького Генштабу мав телефонну розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським 21 березня щодо ситуації на полі бою, зокрема стабілізації обстановки на Сході України.

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Нагадаємо, Макрон заявив про готовність реагувати на ескалацію з боку Росії.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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