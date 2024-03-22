Лідери країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі погодилися продовжити роботу над планом щодо використання прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії на користь України, в тому числі для закупівлі зброї та військового обладнання.

За оцінкою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС може виділити нашій державі перший мільярд з цих прибутків і нарахувань до 1 липня, якщо лідери блоку швидко ухвалять необхідні процедури.

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Про це посадовиця розповіла за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС в Брюсселі, пише "Укрінформ".

"Наразі існує дійсно потужна підтримка використання відсоткового прибутку або нарахувань від заблокованих російських активів на військову допомогу Україні. Я сказала лідерам - якщо ми будемо зараз швидкими у прийнятті цих пропозицій, ми зможемо виплатити перший мільярд вже до 1 липня. Тож це залежить від нас, це в наших руках, і це дуже конкретні дії на це літо", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Загалом, за словами президентки ЄК, у межах цієї ініціативи Київ може розраховувати на отримання близько 3 млрд євро на рік.

Президент Євроради Шарль Мішель також висловив впевненість, що пропозицію ЄК можна реалізувати "дуже швидко", оскільки побачив "багато підтримки" серед лідерів ЄС.

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Нагадаємо, 21-22 березня лідери ЄС на саміті у Брюсселі говорять, зокрема про продовження військової підтримки України на тлі затримки американської допомоги і важкої ситуації на фронті через брак боєприпасів.