У п'ятницю, 22 березня Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію, яка передбачає встановлення тарифів на імпорт до країн ЄС зерна, кукурудзи, насіння соняшника і похідних продуктів з Росії та Білорусі на рівні 95 євро за тонну.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власні джерела в ЄК.

За даними видання, розмір тарифу, який пропонується стягувати із зернової продукції російського та білоруського походження, сягатиме 95 євро за тонну, що становить 30-35% від її абсолютної вартості залежно від різновиду продукції.

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Деталі пропозиції опубліковані на офіційному сайті Єврокомісії.

"Ці тарифи достатньо високі для обмеження імпорту до ЄС, втім, вони не вплинуть на експорт у треті країни", - йдеться у пресрелізі.

Таким чином у ЄК мають намір запобігти дестабілізації ринку ЄС через будь-яке майбутнє переспрямування російського зерна на європейський ринок.

Друга мета - попередити експорт до ЄС незаконно присвоєного зерна, що було вироблено на території України, частина якого була незаконно експортована на ринок ЄС із свідомою зміною маркування як "російське".

"У разі ухвалення запропоновані сьогодні тарифи дозволять зробити неприбутковим цей злочинний метод експорту зерна", - йдеться у публікації.

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А третя мета - запобігти використанню Росією прибутків від експорту до ЄС як російського зерна, так і незаконно присвоєних українських зернових продуктів для фінансування своєї агресивної війни проти України.

"Ми пропонуємо ввести тарифи на цей російський імпорт з метою пом’якшити зростаючі ризики для нашого ринку і наших фермерів. Ці заходи зменшать спроможність Росії використовувати (надходження з) ЄС на користь своєї машини війни. Водночас, ми продовжимо наші зобов’язання зі збереження глобальної продовольчої безпеки, особливо для країн, що розвиваються. Ми дотримуємося правильного балансу в підтримці нашої економіки й наших фермерських спільнот. Водночас ми продовжуємо нашу непохитну підтримку для України", - прокоментувала ініціативу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Запропоновані тарифи також застосовуватимуться до цих видів продукції з Білорусі, яка має тісні політичні і економічні зв’язки з Росією. Це не дасть Росії можливості використовувати Білорусь для обходу тарифних обмежень ЄС.

За даними Єврокомісії, обсяг прибутку, який Росія отримала від зернового експорту до ЄС у 2023 році становить 1,3 мільярда євро.

Пропозиція ЄС наразі передана на розгляд Європейської ради. Після її формального ухвалення Радою ЄС запропоновані тарифи негайно будуть введені у дію.

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Нагадаємо, Польща, Чехія та країни Балтії закликали Єврокомісію заборонити імпорт зерна з РФ.