Міністр сільського господарства Литви Кястутіса Навіцкаса повідомив, що санкцій Європейського Союзу проти Росії недостатньо, потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Міністерства сільського господарства Литви.

«Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі <…> Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро», – сказав Навіцкас.

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Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії наголошують, що Росія використовує прибуток від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною.

«Крім того, російський імпорт створює тиск на внутрішній ринок ЄС і безпосередньо конкурує з продукцією фермерів ЄС. Тому ми готові працювати з вами, щоб вирішити безпосередні виклики, спричинені російською війною, і знайти довгострокові рішення, які підтримують роль ЄС у сталий торгівлі та забезпеченні глобальної продовольчої безпеки», – йдеться у спільному зверненні до Єврокомісії., ініційованому Литвою.

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У ньому також міститься прохання забезпечити співпрацю країн-членів ЄС, щоб це обмеження було реалізоване на всій території Євросоюзу. Міністри наголосили на важливості впровадження заходів, спрямованих на недопущення можливого вкраденого з України зерна на ринок ЄС.

Петицію підписали міністри сільського господарства Литви та Латвії Кястутіс Навіцкас і Армандс Краузе, міністр регіональних справ Естонії Мадіс Каллас, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський, глава мінсільгоспу Чехії Марек Виборні.

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Це питання планується порушити на засіданні Ради міністрів сільського господарства та рибальства ЄС 26 березня.

Напередодні Kyiv Post писав, що масові протести польських фермерів стали серйозною проблемою для українського експорту до ЄС. Наразі він майже повністю заблокований. Від цього Україна в умовах війни зазнає значних збитків.

Зазначимо, 7 березня, у Нижній палаті польського парламенту закликали Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту до Європейського Союзу сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Крім того, 27 лютого польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону журналіста Михайла Ткача разом із оператором. Інцидент трапився, коли журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

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Нагадаємо, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

Раніше Kyiv Post розбирався з тим, чому і як відбувається блокада українських товарів на кордоні польськими фермерами. У нашому матеріалі докладно про ситуацію на пунктах пропуску і про інше.