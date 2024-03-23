Ніколи у світі не виходило так багато фільмів для дітей, як зараз. Всі від Діснея до Нетфліксу змагаються за увагу свого найменшого, але й найвибагливішого кіноглядача.
Фільми для перегляду з дітьми: мультфільми та комедії
Що подивитися: 7 найцікавіших фільмів для дітей та батьків
Подивитися разом із дитиною кіно – це хороший варіант для вечора вихідного дня. Ми підібрали для вас фільми останніх років, які варто подивитися всією родиною. Далі ви знайдете кіно на будь-який смак, адже серед наших фаворитів є й комедія, й сімейний фільм, й фантастичний екшн українського виробництва.
Маревокрай (2022)
Один з найкращих сімейних фільмів останніх років, який сподобається як маленьким глядачам, так і їхнім батькам. Захоплива історія розповідає про дівчинку Немо, що живе разом із батьком на маяку. Разом з татом вони вигадують дивовижні історії про море й дивовижних істот, Немо сміливо мріє та поринає в чудові пригоди. Якось уночі після сильного шторму її батько таємниче зникає. Немо вимушена переїхати до дядька, ні на мить не забуваючи про свого тата. Коли їй до рук потрапила секретна карта Країни снів, дівчинка за підтримки казкової істоти на ім’я Фліп вирішила вирушити на пошуки тата у чарівний світ.
Дулітл (2020)
У 1998 році світ побачила сімейна комедія “Доктор Дулітл” з неперевершеним коміком Едді Мерфі у головній ролі. Понад 10 років по тому Стівен Гейган вирішив екранізувати роман Г'ю Лофтінга "Подорожі доктора Дулітла" й запросив на головну роль Роберта Дауні молодшого. Чи варто казати, що картина зібрала шалені овації та непогану касу під час свого прокату?
Сюжет розвивається у вікторіанській Англії. Знаменитий ветеринар, який прославився лікарським талантом та любов’ю до тварин, закрився від світу за стінами своїх володінь після смерті дружини. Але необхідність дістати рідкісні ліки, аби врятувати юну королеву Вікторію, змушує його вийти зі свого сховку й вирушити в небезпечну подорож. Його шлях буде сповнений битв з небезпечними ворогами, зустрічей з небаченими істотами та дивовижними пригодами.
Відьми (2020)
Що б ви сказали якби виявилося, що всі історії, які вам раніше розповідали про відьом, магів і способи виявлення та боротьби з ними, правда? Люк ніколи й не думав що так станеться, але ось він вимушений стикнутися з могутнім злом сам на сам та врятувати всіх дітей на планеті. Бо виявляється, відьми просто на дух не переносять малюків. Але ось незадача: як виявити відьом? Адже у звичайному житті їх практично не відрізнити від простих жінок. Тож перед юним героєм стоїть дуже непросте завдання знайти й вирізнити відьом, а ще його ворогом стає Архи Відьма, яка має могутні магічні сили. Хтозна, чи вдасться йому здобути перемогу в прийдешній битві?
Стрічка знята на основі однойменного роману Роальда Дала, а роль Архи Відьми виконала неперевершена Енн Гетевей, яка майстерно перевтілилася. Фільм зібрав 4,9 мільйона доларів у 12 країнах за перший тиждень прокату, а режисував картину Роберт Земекіс, відомий своєю “Різдвяною історією” 2009 року виходу.
Фокстер & Макс (2019)
Звичайно ж, кожен підліток хоче мати надздібності, й 12-річний Макс зовсім не виняток. Адже надприродня сила могла б покращити його вміння постояти за себе, бо він, звісно ж, не дуже популярний хлопець в школі й має своїх ворогів. Але який підліток не переживав труднощі перехідного віку й знущання однолітків?
Під час емоційного піку Макс вирішує втекти з дому й ховається під мостом, де знаходить дивний балончик з якоюсь фарбою. Він вирішує намалювати нею графіті із зображенням собаки. І тут починаються справжні дива — собака оживає та перетворюється на робота з суперможливостями. Тепер Фокстер й Макс — дивовижна команда, здатна на все!
Цей фільм — надзвичайно приємне фентезі для перегляду разом з дітьми будь-якого віку, адже там є пригоди, драма та проблеми, а також перемоги й просто трошечки дива. А ще цей фільм про те, що навіть в Україні будь-який хлопчик може стати супергероєм!
Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво (2019)
Український художній фільм-казка 2019 року режисера Михайла Кострова — це традиційна історія про козаків, чортів і пекло. Жив якось на світі хоробрий козак Семен, і серед побратимів він був найвправнішим і не боявся нікого, навіть чорта лисого. Та вся його майстерність на полі бою виявиться неважливою, коли настає час і справді позмагатися із Дияволом.
Семен потрапляє на той світ і має зробити все, аби не затриматися у пеклі. Вони домовляються, що Семен отримає свободу за єдиної умови — виховає малих вередливих чортенят. Однак те, що здається нездійсненним завданням, не лякає Семена.
Творча команда фільму перемогла на десятому пітчингу Держкіно та отримала від держави фінансування на зйомки картини. Сімейна казка «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» знята за мотивами твору Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги та козацький рід».
Урок магії (2017)
Український комедійний пригодницький дитячий повнометражний фільм Лілії Солдатенко. Це чудова екшн-пригода про чотирьох підлітків, які випадково потрапили у світ добрих чарівників, злих відьом і магів, серед яких є навіть прибулець із космосу. Історія розповідає про те, як друзям вдається подолати всі магічні хитросплетіння й урятувати реальний світ від руйнування.
Цей фільм точно сподобається вашій дитині, адже одеська студія Carrot Cake славиться вмінням знімати фільми з урахуванням особливостей дитячого сприйняття кольорів і звуків. Крім цього, один із секретів успіху «Уроку магії» надзвичайно простий: цікаві та яскраві сюжетні пригоди, які оцінить будь-яка дитина.
Аліса в Задзеркаллі (2016)
Зарубіжний фільм з неперевершеним Джоні Деппом в головній ролі й класним фантазійним світобаченням від режисера Джеймса Бобіна. Не останню роль в створенні цієї картини зіграв вклад продюсера Тіма Бертона, адже всі його стрічки зазвичай неймовірно яскраві й сюрреалістичні. Кіно зняте за мотивами книги для дітей Льюїса Керрола. Фільм вийшов набагато динамічнішим, ніж попередня частина "Аліса у Дивокраї" 2010 року випуску. Чудова картина, щоб подивитися з дітьми та добре провести час.
Вже доросліша Аліса вирушає в подорож у часі, щоб допомогти старому другові Капелюшникові повернути сім’ю та оговтатися від недуги. Під час своєї небезпечної подорожі вона випадково розкриє таємну змову. Дізнайтеся, з чого почалася ворожнеча між Червоною та Білою королевами.
Українські анімаційні мультфільми для перегляду з дітьми
Сучасні українські мультфільми майже нічим не поступаються американському Disney. Адже в них поєднаний чудовий сюжет, прекрасна українська музика та сучасні досягнення анімації. За кілька останніх років в Україні було знято багато хороших фільмів, але ми хочемо окремо виділити кілька чудових анімаційних стрічок для сімейного перегляду.
Мавка. Лісова пісня (2023)
Довгоочікуваний фільм по п'єсі Лесі Українки “Лісова пісня” нарешті вийшов на великі екрани в березні 2023 року. Й одразу ж був визнаний одним з найкращих фільмів для дітей всіх вікових категорій. Стрічка наповнена гумором, щирими почуттями та непростими виборами, вона переосмислює надбання нашої культури та дозволяє більше дізнатися про ціну вибору. Цей анімаційний фільм – чудове поєднання пропрацьованого візуала, звуку та культурних цінностей, що розкриває сюжет класичного твору з нового боку.
Чудові етнічні композиції для мультфільму виконали такі популярні виконавці як DakhaBrakha та Марія Квітка, а лірична історія кохання Мавки та Лукаша звучить голосами Христини Соловій та Артема Пивоварова. Зараз цей шедевр анімації можна подивитися й на Нетфлікс.
Клара та чарівний дракон (2019)
Дівчина на ім'я Клара живе у невеличкому будиночку посеред лісу, як справжня відлюдниця. Світ Клари дивовижний, адже там можна зустріти і гномів, і чарівників, і навіть чарівних дракончиків. Саме таке маленьке створіння одного дня знаходить Клара. Її дракончик має надзвичайні здібності та здатний вплинути на долю усього світу. Але, як завжди й буває в казках, де є Добро, є й Сили Зла, які хочуть знищити всі барви світу й драконів разом з ними. Мужня та рішуча Клара разом із двома друзями, життєрадісним Єнотом і буркотливим Гномом, вирішують врятувати маленького Дракона і повернути його додому.
Мультфільм "Клара та Чарівний Дракон" був створений українською студією Image Pictures, а технічна робота над елементами мультфільму велась провідними мультиплікаторами країни. Український музичний гурт PUR:PUR створив та виконав дві композиції українською та англійською мовами для саундтреку фільму.
Микита Кожум’яка (2016)
Манук Депоян зняв чудову анімаційну фентезі-історію про маленького Микиту на основі української легенди. За сюжетом Микита — син богатиря Кирила, який колись переміг злого Дракона. Тепер світові нічого не загрожує й Кирило мирно живе з родиною, а шкура Дракона висить в його будинку. Але навколо починають розгортатися дивні події й випадково Микита підслуховує розмову, з якої дізнається, що Дракон не був подоланий остаточно. Так син знаменитого героя вимушений рятувати людей і світ магії від витівок злої відьми та назавжди перемогти грізного Дракона.
У сімейному мультфільмі багато хорошої музики, а головну тему виконала неперевершена Злата Огнєвіч. Вражаюча комп'ютерна графіка була створена талановитими майстрами, які працювали над такими картинами як "Аліса в Задзеркаллі", "Форсаж-6", "Гра престолів".
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