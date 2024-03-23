Ніколи у світі не виходило так багато фільмів для дітей, як зараз. Всі від Діснея до Нетфліксу змагаються за увагу свого найменшого, але й найвибагливішого кіноглядача. Фільми для перегляду з дітьми: мультфільми та комедії Що подивитися: 7 найцікавіших фільмів для дітей та батьків Подивитися разом із дитиною кіно – це хороший варіант для вечора вихідного дня. Ми підібрали для вас фільми останніх років, які варто подивитися всією родиною. Далі ви знайдете кіно на будь-який смак, адже серед наших фаворитів є й комедія, й сімейний фільм, й фантастичний екшн українського виробництва. Advertisement Маревокрай (2022) Один з найкращих сімейних фільмів останніх років, який сподобається як маленьким глядачам, так і їхнім батькам. Захоплива історія розповідає про дівчинку Немо, що живе разом із батьком на маяку. Разом з татом вони вигадують дивовижні історії про море й дивовижних істот, Немо сміливо мріє та поринає в чудові пригоди. Якось уночі після сильного шторму її батько таємниче зникає. Немо вимушена переїхати до дядька, ні на мить не забуваючи про свого тата. Коли їй до рук потрапила секретна карта Країни снів, дівчинка за підтримки казкової істоти на ім’я Фліп вирішила вирушити на пошуки тата у чарівний світ. Дулітл (2020) У 1998 році світ побачила сімейна комедія “Доктор Дулітл” з неперевершеним коміком Едді Мерфі у головній ролі. Понад 10 років по тому Стівен Гейган вирішив екранізувати роман Г'ю Лофтінга "Подорожі доктора Дулітла" й запросив на головну роль Роберта Дауні молодшого. Чи варто казати, що картина зібрала шалені овації та непогану касу під час свого прокату? Advertisement Сюжет розвивається у вікторіанській Англії. Знаменитий ветеринар, який прославився лікарським талантом та любов’ю до тварин, закрився від світу за стінами своїх володінь після смерті дружини. Але необхідність дістати рідкісні ліки, аби врятувати юну королеву Вікторію, змушує його вийти зі свого сховку й вирушити в небезпечну подорож. Його шлях буде сповнений битв з небезпечними ворогами, зустрічей з небаченими істотами та дивовижними пригодами. Advertisement

Відьми (2020) Що б ви сказали якби виявилося, що всі історії, які вам раніше розповідали про відьом, магів і способи виявлення та боротьби з ними, правда? Люк ніколи й не думав що так станеться, але ось він вимушений стикнутися з могутнім злом сам на сам та врятувати всіх дітей на планеті. Бо виявляється, відьми просто на дух не переносять малюків. Але ось незадача: як виявити відьом? Адже у звичайному житті їх практично не відрізнити від простих жінок. Тож перед юним героєм стоїть дуже непросте завдання знайти й вирізнити відьом, а ще його ворогом стає Архи Відьма, яка має могутні магічні сили. Хтозна, чи вдасться йому здобути перемогу в прийдешній битві? Advertisement Стрічка знята на основі однойменного роману Роальда Дала, а роль Архи Відьми виконала неперевершена Енн Гетевей, яка майстерно перевтілилася. Фільм зібрав 4,9 мільйона доларів у 12 країнах за перший тиждень прокату, а режисував картину Роберт Земекіс, відомий своєю “Різдвяною історією” 2009 року виходу. Фокстер & Макс (2019) Звичайно ж, кожен підліток хоче мати надздібності, й 12-річний Макс зовсім не виняток. Адже надприродня сила могла б покращити його вміння постояти за себе, бо він, звісно ж, не дуже популярний хлопець в школі й має своїх ворогів. Але який підліток не переживав труднощі перехідного віку й знущання однолітків? Під час емоційного піку Макс вирішує втекти з дому й ховається під мостом, де знаходить дивний балончик з якоюсь фарбою. Він вирішує намалювати нею графіті із зображенням собаки. І тут починаються справжні дива — собака оживає та перетворюється на робота з суперможливостями. Тепер Фокстер й Макс — дивовижна команда, здатна на все! Advertisement Цей фільм — надзвичайно приємне фентезі для перегляду разом з дітьми будь-якого віку, адже там є пригоди, драма та проблеми, а також перемоги й просто трошечки дива. А ще цей фільм про те, що навіть в Україні будь-який хлопчик може стати супергероєм! Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво (2019) Український художній фільм-казка 2019 року режисера Михайла Кострова — це традиційна історія про козаків, чортів і пекло. Жив якось на світі хоробрий козак Семен, і серед побратимів він був найвправнішим і не боявся нікого, навіть чорта лисого. Та вся його майстерність на полі бою виявиться неважливою, коли настає час і справді позмагатися із Дияволом. Advertisement Семен потрапляє на той світ і має зробити все, аби не затриматися у пеклі. Вони домовляються, що Семен отримає свободу за єдиної умови — виховає малих вередливих чортенят. Однак те, що здається нездійсненним завданням, не лякає Семена. Творча команда фільму перемогла на десятому пітчингу Держкіно та отримала від держави фінансування на зйомки картини. Сімейна казка «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» знята за мотивами твору Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги та козацький рід».