Станом на 22 березня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 2105 із 4269 поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

"З важливого: Комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна) - це була моя поправка", - написав Гончаренко.

За його словами, профільний комітет також підтримав низку поправок щодо доглядачів, які не підлягатимуть мобілізації, зокрема:

Advertisement

якщо дружина/чоловік мають І чи ІІ групи інвалідності;

якщо дружина/чоловік мають ІІI групу інвалідності, яка встановлена внаслідок відсутності кінцівок, одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

якщо мають одного із батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними;

якщо члени сімʼї другого ступеню споріднення постійно доглядають за особою з інвалідністю I або ІІ групи за відсутності родичів першого ступеню споріднення.

Нагадаємо, профільний комітет розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію 12 березня, втім, встиг обговорити лише одну з 4269. Наступного дня засідання комітету взагалі скасували.

Kyiv Post розбирався, чому мобілізація в Україні супроводжується скандалами та що за цим стоїть.