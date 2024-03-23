У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак.
Про своє захворювання дружина принца Вільяма повідомила у відеозверненні.
Принцеса зізналася, що ця новина стала «величезним шоком».
За її словами, онкологію виявили під час тестів після операції на черевній порожнині, яку проводили у січні.
Спочатку лікарі вважали, що проблема не пов'язана з онкологією.
«Однак аналізи після операції показали, що рак все ж таки був. Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування», - розповіла вона.
Деталі хвороби не розголошують.
Кейт Міддлтон зазначила, що проходить лікування та курс превентивної хіміотерапії та хоче зосередитись на лікуванні.
Принцеса запевнила, що почуває себе добре та стає «сильнішою з кожним днем».
Дружина спадкоємця британського престолу обіцяє повернутись до виконання державних справ, коли це дозволить здоровʼя.
«Ми сподіваємося, що ви зрозумієте, що як сім'я ми потребуємо часу, простору та приватності, поки я закінчую лікування», - сказала принцеса.
A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024
Раніше стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували онкологію.
Монарх зійшов на престол у травні 2023 року після того, як у вересні 2022 року померла королева Єлизавета II. Вона була монархом з найдовшим правлінням в історії Британії.
Раніше ми писали про те як король Чарльз підтримував Україну.
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