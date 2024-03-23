У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак.

Про своє захворювання дружина принца Вільяма повідомила у відеозверненні.

Принцеса зізналася, що ця новина стала «величезним шоком».

За її словами, онкологію виявили під час тестів після операції на черевній порожнині, яку проводили у січні.

Спочатку лікарі вважали, що проблема не пов'язана з онкологією.

«Однак аналізи після операції показали, що рак все ж таки був. Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування», - розповіла вона.

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Деталі хвороби не розголошують.

Кейт Міддлтон зазначила, що проходить лікування та курс превентивної хіміотерапії та хоче зосередитись на лікуванні.

Принцеса запевнила, що почуває себе добре та стає «сильнішою з кожним днем».

Дружина спадкоємця британського престолу обіцяє повернутись до виконання державних справ, коли це дозволить здоровʼя.

«Ми сподіваємося, що ви зрозумієте, що як сім'я ми потребуємо часу, простору та приватності, поки я закінчую лікування», - сказала принцеса.