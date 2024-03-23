«Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на забезпечення систем протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити українське небо», - анонсували у відомстві.

До нового пакету ввійдуть розвідувальні безпілотники та забезпечення систем ППО.

Про таке повідомило британське Міністерство оборони.

Його вартість - 60 млн фунтів стерлінгів. Це близько 75,5 млн доларів США.

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Велика Британія та Латвія очолюють «коаліцію дронів» для України. Напередодні до ініціативи приєдналася також Австралія.

На початку березня Велика Британія пообіцяла виділити гроші на понад 10 тисяч дронів для України. Про це під час візиту до Києва оголосив британський міністр оборони Грант Шаппс.

Нагадаємо, що Британія стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною.