Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України.
Його вартість - 60 млн фунтів стерлінгів. Це близько 75,5 млн доларів США.
Про таке повідомило британське Міністерство оборони.
До нового пакету ввійдуть розвідувальні безпілотники та забезпечення систем ППО.
«Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на забезпечення систем протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити українське небо», - анонсували у відомстві.
A new £60 million package of military support from the UK-administered International Fund for Ukraine will provide advanced new surveillance drones to support 🇺🇦's Armed Forces.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2024
It will also include £20 million to provide air defence systems to help keep Ukraine's skies safe. pic.twitter.com/LyUCIdVYjZ
Велика Британія та Латвія очолюють «коаліцію дронів» для України. Напередодні до ініціативи приєдналася також Австралія.
На початку березня Велика Британія пообіцяла виділити гроші на понад 10 тисяч дронів для України. Про це під час візиту до Києва оголосив британський міністр оборони Грант Шаппс.
Нагадаємо, що Британія стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною.
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