Оновлено 12:00

Внаслідок стрілянини в російському «Крокус Сіті Холі» загинуло 115 осіб.

Це дані Слідчого комітету РФ.

Раніше там попередили, що кількість жертв може зростати.

Як пише CNN, відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков’ї взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

CBS News з посиланням на власні джерела повідомляє, США підтверджує причетність ІДІЛ до теракту в «Крокусі».

Зазначається, що Білий дім завчасно попередив Москву про ймовірний теракт.

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Напередодні в Адміністрації президента США офіційно заявили не бачать ознак причетності України до стрілянини в російському «Крокус Сіті Холі».

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він назвав події під Москвою жахливими та зазначив, що триває збір інформації про інцидент.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

«Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини. На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною», - сказав Кірбі.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що стрілянина в концертному залі «Крокус» є планованою провокацією РФ для нагнітання «антиукраїнської істерії».

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«Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур», - нагадали в МЗС.

Німеччина закликала «швидко дослідити передісторію» та висловила співчуття родинам загиблих.

У Франції також наголосили на необхідності з'ясувати обставини стрілянини.

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22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина.

Невідомі в камуфляжі відкрили вогонь перед концертом гурту «Пікнік». Згодом там спалахнула масштабна пожежа.

У Головному управлінні розвідки вважають, що стрілянина під Москвою - це свідома провокація російських спецслужб. За даними розвідки, так російська влада хоче виправдати більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в самій Росії.