Пізно ввечері окупаційна влада Криму поскаржилася на ракетну атаку.
«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що суботній обстріл був «наймасованішим за останній час».
За його словами, загинула одна людина. Ще четверо - постраждали.
«Через потрапляння осколка ракети в торець будинку на Ялтинській загинув 65-річний севастополець», - написав Развожаєв.
Він відзвітував, що через падіння уламків у місті є руйнування.
Пабліки пишуть, що українські військові могли вразити вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
«Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії», - йдеться у повідомленні OSINTtechnical.
Appears that at least three Ukrainian Storm Shadow cruise missiles just slammed into a major Russian Black Sea Fleet communications center. https://t.co/C9Oq5NFcXH pic.twitter.com/c3gV0CR4tQ— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024
Про це також написав телеграм-канал «Кримський вітер».
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Як розповів Суспільному місцевий житель, у Севастополі було чути понад десять вибухів.
Місцеві пабліки публікували відео «прильотів» та роботи російської ППО.
Очевидці писали про «приліт» по кораблях у порту Севастополя.
Повідомляли про влучання в районі Козачої бухти, де дислокуються російські військові.
Також було задимлення на мисі Фіолент та в районі Інкерману.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував українським пілотам на роботу.
«Небо і море одного кольору!Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу!Крим - НАШ!Разом - до перемоги!», - написав він.
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