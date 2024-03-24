Пізно ввечері окупаційна влада Криму поскаржилася на ракетну атаку. 

«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що суботній обстріл був «наймасованішим за останній час».

За його словами, загинула одна людина. Ще четверо - постраждали. 

«Через потрапляння осколка ракети в торець будинку на Ялтинській загинув 65-річний севастополець», - написав Развожаєв.

Він відзвітував, що через падіння уламків у місті є руйнування.

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Пабліки пишуть, що українські військові могли вразити вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. 

«Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії», - йдеться у повідомленні OSINTtechnical.

Про це також написав телеграм-канал «Кримський вітер».

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Як розповів Суспільному місцевий житель, у Севастополі було чути понад десять вибухів. 

Місцеві пабліки публікували відео «прильотів» та роботи російської ППО.

Очевидці писали про «приліт» по кораблях у порту Севастополя. 

Повідомляли про влучання в районі Козачої бухти, де дислокуються російські військові. 

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Також було задимлення на мисі Фіолент та в районі Інкерману.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував українським пілотам на роботу.

«Небо і море одного кольору!Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу!Крим - НАШ!Разом - до перемоги!», - написав він. 

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