Пізно ввечері окупаційна влада Криму поскаржилася на ракетну атаку. «Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що суботній обстріл був «наймасованішим за останній час». За його словами, загинула одна людина. Ще четверо - постраждали. «Через потрапляння осколка ракети в торець будинку на Ялтинській загинув 65-річний севастополець», - написав Развожаєв. Він відзвітував, що через падіння уламків у місті є руйнування. Advertisement Пабліки пишуть, що українські військові могли вразити вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. «Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії», - йдеться у повідомленні OSINTtechnical.

Appears that at least three Ukrainian Storm Shadow cruise missiles just slammed into a major Russian Black Sea Fleet communications center. https://t.co/C9Oq5NFcXH pic.twitter.com/c3gV0CR4tQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024

Про це також написав телеграм-канал «Кримський вітер». Більше по темі "Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

Як розповів Суспільному місцевий житель, у Севастополі було чути понад десять вибухів. Місцеві пабліки публікували відео «прильотів» та роботи російської ППО.

Очевидці писали про «приліт» по кораблях у порту Севастополя. Повідомляли про влучання в районі Козачої бухти, де дислокуються російські військові. Advertisement Також було задимлення на мисі Фіолент та в районі Інкерману.