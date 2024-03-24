Цієї ночі сили ППО збили 43 повітряні цілі: 18 ракет та 25 ударних дронів.
Протиповітряна оборона працювала в 8 областях.
Загалом війська агресора запустили по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Для цього росіяни задіяли 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків - російський Енгельс).
Крім того, ворог спрямував 28 «шахедів». Їх запускали з російського Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.
На Львівщині російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури.
«Уночі ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило», - без деталей повідомив керівник ОВА Максим Козицький.
У Львові прильотів не зафіксовано.
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В області гучно було у Стрийському районі.
«У небі над Львівською областю є декілька ворожих ударних безпілотників. Вони часто змінюють курс. Подбайте про себе і близьких - перебувайте в укритті або за правилом «двох стін», - попереджав очільник ОВА Максим Козицький.
Він уточнив, що вибухи пов’язані із роботою протиповітряної оборони.
Над Києвом та в районі протиповітряна оборона вразила близько десяти ворожих ракет. Про це повідомили в КМВА.
У двох районах столиці впали уламки ракет:
- в Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень.
- у Шевченківському районі - на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Пошкоджений фасад багатоповерхівки.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
На території Подунав’я внаслідок російської атаки пошкоджена припортова інфраструктура.
Ударними дронами війська РФ атакували Дніпропетровську область.
Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі та лінія електропередач.
Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.
«Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис. будинків, де загалом мешкають 76 тис. людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням», - повідомив очільник області Сергій Лисак.
Крім того, росіяни поцілили по критичній інфраструктурі Нікопольського району.
Уламки збитого безпілотника пошкодили енергетичний обʼєкт.
Без світла залишились понад три тисячі абонентів у Нікополі та понад шість тисяч споживачів у районі. Електропостачання вже відновили.
Минулої ночі росіяни також били по енергетичних об'єктах.
Внаслідок атаки дронів повідомляли про пошкодження в Запоріжжі та на Дніпропетровщині.
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