Крім того, ворог спрямував 28 «шахедів». Їх запускали з російського Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Загалом війська агресора запустили по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Для цього росіяни задіяли 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків - російський Енгельс).

Цієї ночі сили ППО збили 43 повітряні цілі: 18 ракет та 25 ударних дронів.

На Львівщині російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури.

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«Уночі ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило», - без деталей повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

У Львові прильотів не зафіксовано.

В області гучно було у Стрийському районі.

«У небі над Львівською областю є декілька ворожих ударних безпілотників. Вони часто змінюють курс. Подбайте про себе і близьких - перебувайте в укритті або за правилом «двох стін», - попереджав очільник ОВА Максим Козицький.

Він уточнив, що вибухи пов’язані із роботою протиповітряної оборони.