Росія намагається перекласти відповідальність за стрілянину під Москвою.

Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у кремлівських пропагандистів та російської влади завжди однакові методи.

«Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи… і ця нікчема абсолютна Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав - думав, як це притягнути до України», - сказав Володимир Зеленський.

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Президент додав, що росіяни вторглися до нашої держави, руйнують наші міста та вбивають наших людей і при цьому звинувачують Україну.

«Завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста - і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують людей - і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої країні», - зауважив український лідер.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

На думку президента, тисячі росіян, які воюють на території України, могли б зупинити російську владу.

«І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі», - вважає Володимир Зеленський.