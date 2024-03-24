Росія намагається перекласти відповідальність за стрілянину під Москвою.
Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що у кремлівських пропагандистів та російської влади завжди однакові методи.
«Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи… і ця нікчема абсолютна Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав - думав, як це притягнути до України», - сказав Володимир Зеленський.
Президент додав, що росіяни вторглися до нашої держави, руйнують наші міста та вбивають наших людей і при цьому звинувачують Україну.
«Завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста - і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують людей - і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої країні», - зауважив український лідер.
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На думку президента, тисячі росіян, які воюють на території України, могли б зупинити російську владу.
«І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі», - вважає Володимир Зеленський.
22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. За останніми даними, загинуло 133 людини.
В Інституті вивчення війни вважають, що відповідальність за напад на «Крокус Сіті Холл», цілком ймовірно, несе «Ісламська держава»
«Попри це, Кремль без доказів швидко спробував прив'язати українських осіб до нападу на «Крокус Сіті Холл», але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу», - йдеться у звіті аналітиків ISW.
Напередодні ЗМІ повідомили, що відповідальність за теракт взяла на себе «Ісламська держава» і назвала його найжорстокішою атакою за останні роки.
Заяву опублікували від імені агентства Amaq, яке близьке до ІДІЛ. Про таке повідомила група SITE, що відстежує активність терористів у соцмережах.
Зазначається, що в атаці на «Крокус Сіті Холл» брали участь четверо бойовиків.
«Ісламська держава» також опублікувала групове фото ймовірних нападників. Їхні обличчя закрили.
ЗМІ пишуть, що одяг людей на фото, яке опублікували ІДІЛ, збігається з одягом затриманих на іншому фото, яке показала російська ФСБ.
Напередодні Путін повідомив про 11 затриманих, які начебто причетні до теракту. Серед них нібито четверо виконавців. Путін стверджує буцімто підозрювані хотіли втекти до України.
Українська розвідка це заперечила. У ГУР переконані, що атака під Москвою - це спланована і свідома провокація російських спецслужб.
Раніше в Адміністрації президента США заявили, що не бачать ознак причетності України до стрілянини в російському «Крокус Сіті Холі».
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