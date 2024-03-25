Загальний огляд

Путін звинуватив Київ у причетності до ІДІЛ після теракту в Підмосков'ї

Польща дозволила російській ракеті літати в своєму повітряному просторі майже хвилину

Після нещодавнього знищення російських суден у Чорноморського флоту РФ залишилося три десантні кораблі

Колишній американський генерал Бен Ходжес заявив, що атаки на російські нафтопереробні заводи повинні продовжуватися

Велика Британія направила Україні додатковий пакет допомоги на $75,5 млн

Україна "ніколи не вдавалася до терористичних методів", — радник президента

Минулими вихідними президент Росії Владімір Путін звинуватив Київ у зв’язках із терористичним угрупованням ІДІЛ, яке в двох окремих заявах з фотографіями взяло на себе відповідальність за напад на підмосковний концертний зал 22 березня, в результаті якого загинуло понад 130 осіб.

Понад 100 цивільних також були поранені в результаті нападу, який Путін назвав "кривавим і варварським терористичним актом".

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Він і російські державні ЗМІ повідомили, що четверо з 11 підозрюваних були затримані поблизу українського кордону при спробі втечі, тоді як розвідувальні групи з відкритих джерел визначили місцезнаходження їхнього автомобіля за 16 кілометрів від білоруського кордону.

"ІДІЛ несе повну відповідальність за цей напад, — заявила речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон. – Україна не має до цього жодного відношення".

Найкривавіший за останні два десятиліття теракт стався в Росії одразу після того, як Путін закріпився при владі ще на шість років, перемігши на виборах, які багато хто визнав сфальшованими.

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Київ, зі свого боку, категорично заперечує будь-який зв'язок з атакою. 22 березня Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна "ніколи не вдавалася до терористичних методів" і продовжує протистояти неспровокованому російському вторгненню.

Ще 7 березня посольство США в РФ попереджало, що "екстремісти мають неминучі плани нападу на великі зібрання у Москві, зокрема, концерти...".

Ця найбільша наземна війна в Європі з часів Другої світової вже забрала життя сотень тисяч військових і цивільних осіб.

НАТО дозволило російській ракеті 39 секунд літати в повітряному просторі Польщі

В результаті третього масованого ракетного удару Росії по Україні за останні чотири дні одна з ракет увійшла в повітряний простір Польщі "на 39 секунд", що змусило Варшаву вимагати від Москви пояснень з приводу цього інциденту.

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"Оперативне командування збройних сил Польщі, члена НАТО, заявило, що о 4:23 ранку (0323 UTC) [24 березня] відбулося порушення польського повітряного простору однією з крилатих ракет, запущених Росією на міста на заході України", — повідомляє Associated Press.

У 2015 році Туреччина збила російський літак Су-24М, "який порушив повітряний простір країни лише на 17 секунд...", — зазначив Юрген Наудітт, керуючий директор міжнародної освітньої компанії Franchisor. – А за версією Російської Федерації, літак перебував у повітряному просторі Туреччини лише шість секунд. Тому 39 секунд, про які говорять польські військові, — це дуже багато часу для прийняття рішення".

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Найбільше від російських ударів постраждав мільйонник Харків – друге за чисельністю населення місто України, яке понад добу залишалося без електрики, води й тепла.

Чорноморський флот дедалі деградує

У складі Чорноморського флоту Росії залишилося три десантні кораблі після того, як минулими вихідними Київ уразив ще два судна під час атаки надводними безпілотниками. У складі ЧФ РФ залишаються "Орськ", "Корольов" і "Ніколай Фільченков".

Близько третини Чорноморського флоту Росії вже виведено з ладу внаслідок українських ударів, переважно морськими дронами, згідно з щоденними повідомленнями британської військової розвідки в мережі X (колишній Twitter).

Третина чергового пакету допомоги Великої Британії буде витрачена на протиповітряну оборону

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Минулими вихідними Британія оголосила про надання Україні військової допомоги в розмірі 60 млн фунтів (75,5 млн доларів). Третина коштів буде витрачена на системи протиповітряної оборони, повідомив Кабінет міністрів України на своєму сайті.

"Я вдячний Великій Британії та Державному міністру Гранту Шаппсу за черговий пакет військової допомоги для України. Безпілотники та системи протиповітряної оборони є ключовими у боротьбі з російським злом. Сила нашої єдності наближає перемогу України", — сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Він додав, що ця допомога "допоможе захистити небо України". Пакет також включає "нові сучасні розвідувальні безпілотники", йдеться у заяві.

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Дефіцит боєприпасів загрожує українській протиповітряній обороні

Україна змогла відбити лише 62% повітряних атак, здійснених Росією 22 березня, що призвело до відключення електроенергії в семи регіонах і спричинило загибель і поранення багатьох цивільних осіб.

Повітряні сили України повідомили, що було перехоплено 55 із 62 наданих Іраном безпілотників "Шахед". Жодну з 12 балістичних ракет "Іскандер" не вдалося збити, так само як і жодну з семи аеробалістичних ракет "Кинджал".

35 із 40 крилатих ракет Х-101 були збиті, але не була збита жодна з 22 ракет С-300 і С-400.

Через те, що Сполучені Штати затримують військову допомогу, Київ змушений нормувати свої боєприпаси і в питанні озброєнь більше покладатися на країни Європейського Союзу.

Києву слід ігнорувати заклики припинити обстріли НПЗ — колишній американський генерал

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, який очолював американські війська в Європі, заявив, що Київ повинен продовжувати завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, які є основним джерелом валютних надходжень Москви, і не зважати на прохання адміністрації США припинити цю практику.

Ходжес заявив, що Києву слід ігнорувати "заклики припинити такі атаки", про які написала Financial Times, посилаючись на анонімні заяви високопосадовців.

"Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас",—- сказала віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі, де виступав Ходжес.