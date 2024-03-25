Близько 10:30 25 березня російські війська вдарили по Києву двома балистичними ракетами. За оновленими даними Повітряних сил ЗСУ, обидві цілі були знищені, їх тип встановлюється.
О 18:47 у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Психологічну допомогу отримали 25 осіб. З місць влучання вивезено понад 580 куб. м. будівельних конструкцій.
У ДСНС повідомили, що у Києві під завалами зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки будинку може перебувати одна людина. Проте з часом співробіники ДСНС повідомили, що інформація щодо перебування особи під завалами не підтвердилась.
Кількість постраждалих у Печерському районі столиці збільшиласть до 10 осіб, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Наразі у лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі", - зазначив Кличко.
Раніше у КМВА повідомили, що інформація про падіння уламків російських ракет у Дніпровському районі Києва не підтвердилася.
Також зазначили, що внаслідок атаки росіян на Київ постраждали три жінки та дівчина 16 років:
- У жінки 33 роки закрита черепно-мозкова травма, забійні рани. Її госпіталізували.
- У жінки 53 роки - гостра реакція на стрес.
- Вагітна жінка 26 років звернулася до медиків із поганим самопочуттям.
- Дівчинка 16 років – політравма, вона госпіталізована в Охматдит.
У КМВА додали, що дані щодо загиблих не надходили.
Пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.
«Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння уламків ракети, яку випустила Російська Федерація, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу», - йдеться у повідомленні.
Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України підтвердили, що в понеділок з Криму в бік Києва були запущені дві балістичні ракети, головною ціллю яких було приміщення, де перебувають високопосадовці Служби безпеки України (СБУ).
Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Києву:
“Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові”, - повідомив очільник держави.
Також президент наголосив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.
Раніше Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав терміново посилити протиповітряну оборону, зокрема надати системи Patriot і ракети для відбиття будь-якої атаки Росії.
За даними КМДА, екстрені служби були направлені в Печерський, Соломʼянський і Дніпровський райони столиці.
"У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі", - написав мер Києва Віталій Кличко.
Керівник КМВА Сергій Попко, своєю чергою, підтвердив, що було зафіксовано падіння уламків у Печерському районі.
"Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", - додав він.
Telegram-канали публікують відео наслідків падіння уламків на житловий будинок у Печерському районі, а також біг дітей з дитсадку до укриття вже під звуки вибухів.
ППО на Київщині відпрацювало ще до увімкнення сигналу тривоги. Жителі регіону чули щонайменше шість вибухів внаслідок роботи ППО.
Журналіст Андрій Цаплієнко показав фото влучання уламку ракети у приватний будинок в районі Осокорків.
За попередньою інформацією, це могли бути модернізовані гіперзвукові ракети "Онікс" або "Циркон".
"Швидкість запущених ракет становила від 4 до 8 Махів (4000-9000 км/год). Тривогу дали запізно, тому що такі ракети пускають з підводних човнів і берегових наземних установок. Вага однієї такої ракети - близько 4 тонн. Серед білого дня. По багатомільйонному місту", - написав Цаплієнко.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що минулого тижня Росія застосувала проти України майже 190 ракет і 140 "Шахедів".
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