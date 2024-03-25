О 18:47 у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Психологічну допомогу отримали 25 осіб. З місць влучання вивезено понад 580 куб. м. будівельних конструкцій.

Близько 10:30 25 березня російські війська вдарили по Києву двома балистичними ракетами. За оновленими даними Повітряних сил ЗСУ, обидві цілі були знищені, їх тип встановлюється.

"Наразі у лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі", - зазначив Кличко.

Кількість постраждалих у Печерському районі столиці збільшиласть до 10 осіб, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У ДСНС повідомили , що у Києві під завалами зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки будинку може перебувати одна людина. Проте з часом співробіники ДСНС повідомили, що інформація щодо перебування особи під завалами не підтвердилась.

Раніше у КМВА повідомили, що інформація про падіння уламків російських ракет у Дніпровському районі Києва не підтвердилася.

Також зазначили, що внаслідок атаки росіян на Київ постраждали три жінки та дівчина 16 років:

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У жінки 33 роки закрита черепно-мозкова травма, забійні рани. Її госпіталізували.

У жінки 53 роки - гостра реакція на стрес.

Вагітна жінка 26 років звернулася до медиків із поганим самопочуттям.

Дівчинка 16 років – політравма, вона госпіталізована в Охматдит.

У КМВА додали, що дані щодо загиблих не надходили.

Пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

«Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння уламків ракети, яку випустила Російська Федерація, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу», - йдеться у повідомленні.

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Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України підтвердили, що в понеділок з Криму в бік Києва були запущені дві балістичні ракети, головною ціллю яких було приміщення, де перебувають високопосадовці Служби безпеки України (СБУ).

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Києву:

“Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові”, - повідомив очільник держави.

Також президент наголосив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Раніше Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав терміново посилити протиповітряну оборону, зокрема надати системи Patriot і ракети для відбиття будь-якої атаки Росії.

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За даними КМДА, екстрені служби були направлені в Печерський, Соломʼянський і Дніпровський райони столиці.

"У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Керівник КМВА Сергій Попко, своєю чергою, підтвердив, що було зафіксовано падіння уламків у Печерському районі.

"Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", - додав він.