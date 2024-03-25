Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України підтвердили, що в понеділок з Криму в бік Києва були запущені дві балістичні ракети, головною ціллю яких була Служба безпека України (СБУ).

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України. Відтак, за даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де перебувають високопосадовці СБУ.

Численні вибухи прогриміли в центрі Києва в понеділок, 25 березня, приблизно за 30 секунд після того, як в українській столиці спрацювали сирени повітряної тривоги, і влада закликала мешканців прямувати в укриття.

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Балістична ракетна атака по Києву 25 березня

Журналісти Kyiv Post почули низку гучних вибухів у різних районах Києва, коли ракети налетіли на столицю України близько 10:30 ранку.

"Вибухи в Києві. Негайно до укриттів", - написав мер Києва Віталій Кличко у соцмережах, додавши, що надзвичайники виїхали в три райони столиці.

За даними ПС ЗСУ, ППО перехопила дві балістичні ракети, запущені з території окупованого Криму. Обидві були націлені на центр Києва.

Голова Київської міської військової адміністрації повідомив, що російська ракета пошкодила житловий будинок у Печерському районі.

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За інформацією Повітряних сил, тип ракет, використаних Росією для атаки, встановлюється.

Все, що відомо про сьогоднішній ракетний удар Росії по Києву читайте в матеріалі Kyiv Post.

Зеленський раніше повідомив, що минулого тижня Росія застосувала проти України майже 190 ракет і 140 "Шахедів".