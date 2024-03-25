Біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу у Львові у 25-ті роковини від дня загибелі політика відбувся захід вшанування його пам’яті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В акції взяли участь представники обласної влади, громадськості, військовослужбовці, соратники Чорновола.

Присутні виконали гімн України та поклали квіти до підніжжя пам’ятника Чорноволу, а також спільно заспівали «Не пора, не пора, не пора!» та «Боже великий, єдиний».

Advertisement

Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод зазначив: «Для мене честь представляти сьогодні Львівську обласну раду, де В'ячеслав Чорновіл був першим головою. Це людина, яка все своє життя присвятила боротьбі за українську незалежність».

Сьогодні ж у Львівському палаці мистецтв відбудеться вечір пам’яті «Чверть століття Україна без В’ячеслава Чорновола», ініційований його соратниками – Ігорем Калинцем, Михайлом Косівим, Степаном Давимукою, Миколою Горинем, Ореславою Хомик, Ярославом Кендзьором.

Заходи до роковин загибелі В'ячеслава Чорновола проходять і в інших містах. Зокрема, у Луцьку відбулося пам’ятне віче, участь у якому взяв заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт. 

Advertisement

За його словами, Чорновіл був не просто політиком і громадським діячем, а "уособлював шанс альтернативного шляху розвитку України". "Він міг би вберегти наш народ від війни, а країну – в кордонах 91-го року та змінити хід нашої історії", - переконаний Пустовіт.

В'ячеслав Чорновіл - Герой України, народний депутат I-III скликань (1990-1999 рр.), перший голова Львівської обласної ради, журналіст. Він був ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. З 1995 року був членом української делегації в ПАРЄ.

Advertisement

Чорновіл загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем напередодні президентських виборів.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
10 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У ЄС переглядатимуть торгівельні пільги для України. Франція і Польща вимагають більше обмежень
Далі » Росія сформує дві нові армії цього року, прогнозує розвідка Британії