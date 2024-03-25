Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод зазначив: «Для мене честь представляти сьогодні Львівську обласну раду, де В'ячеслав Чорновіл був першим головою. Це людина, яка все своє життя присвятила боротьбі за українську незалежність».

Присутні виконали гімн України та поклали квіти до підніжжя пам’ятника Чорноволу, а також спільно заспівали «Не пора, не пора, не пора!» та «Боже великий, єдиний».

Біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу у Львові у 25-ті роковини від дня загибелі політика відбувся захід вшанування його пам’яті.

Сьогодні ж у Львівському палаці мистецтв відбудеться вечір пам’яті «Чверть століття Україна без В’ячеслава Чорновола», ініційований його соратниками – Ігорем Калинцем, Михайлом Косівим, Степаном Давимукою, Миколою Горинем, Ореславою Хомик, Ярославом Кендзьором.

Заходи до роковин загибелі В'ячеслава Чорновола проходять і в інших містах. Зокрема, у Луцьку відбулося пам’ятне віче, участь у якому взяв заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.

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За його словами, Чорновіл був не просто політиком і громадським діячем, а "уособлював шанс альтернативного шляху розвитку України". "Він міг би вберегти наш народ від війни, а країну – в кордонах 91-го року та змінити хід нашої історії", - переконаний Пустовіт.

В'ячеслав Чорновіл - Герой України, народний депутат I-III скликань (1990-1999 рр.), перший голова Львівської обласної ради, журналіст. Він був ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. З 1995 року був членом української делегації в ПАРЄ.

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Чорновіл загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем напередодні президентських виборів.