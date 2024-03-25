Плани РФ створити вже цього року дві нові армії стикнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається в повідомленні, міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив 20 березня, що в 2024 році Москва утворить дві нові армії.

Вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування та склад цих підрозділів не були вказані, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських та логістичних підрозділів.

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"Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про створення нових підрозділів та запланованим збільшенням кількості бригад у дивізіях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цілком імовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані особовим складом, враховуючи попередні успішні зусилля РФ щодо набору людей.

"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в РФ, широке використання застарілої техніки та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи стикнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - вважають у британській розвідці.

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