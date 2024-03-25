У понеділок, 25 березня посли 27 країн Європейського союзу вкотре спробують продовжити річну угоду від 2022 року про зняття мит і обмежень з українських агротоварів, але з певними обмеженнями.

Про це пише польське видання RMF FM з посиланням на власну кореспондентку в Брюсселі.

Дипломати ЄС не змогли ухвалити угоду в середу, 20 березня, оскільки Париж і Варшава наполягають на жорсткіших обмеженнях на імпорт української агропродукції попри вже погоджений з Європарламентом текст документу.

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Що кажуть у Парижі

Зокрема, президент Франції Еманюель Макрон заявив, що очікує змін у тексті. Його пропозиція полягає в тому, щоб для розрахунку квот на українські товари використовували базовий період до 2021 року, коли імпорт з України був на низькому рівні.

Французький лідер також наголосив на необхідності включити пшеницю до переліку квотованої продукції.

"Це дозволило б усунути багато існуючих труднощів не лише в Польщі, а й у багатьох європейських країнах, також і у Франції", - сказав він на пресконференції 22 березня.

За даними джерел видання, позицію Франції і Польщі можуть підтримати й інші країни-сусіди України.

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Які держави проти перегляду тексту угоди

Тим часом Бельгія, яка головує в Раді ЄС, а також Німеччина не бачать підстав для внесення змін і повторного відкриття угоди.

Зокрема, в Брюсселі вважають, що на саміті ЄС Польща вже отримала запевнення, що угода про безмитну торгівлю з Україною буде продовжена востаннє, а з наступного року відбудеться повернення до угоди про Асоціацію, яка діяла до скасування мит і квот на українські товари в червні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Переговори стають все більш напруженими, оскільки угоду ще має затвердити Європарламент, остання перед виборами пленарна сесія якого відбудеться у квітні.

Угода має набути чинності не пізніше 5 червня і діятиме з 6 червня протягом року.

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Нагадаємо, пропозиція Єврокомісії щодо імпорту зерна з Росії й Білорусі передбачає тариф у 95 євро за тонну.