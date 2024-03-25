Росія висунула звинувачення чотирьом чоловікам, які, за версією співробітників силових служб РФ, здійснили збройний напад на концертний зал у Підмосков'ї, під час якого вбили щонайменше 137 людей. Трьох із них наглядачі завели до зали суду у Москві з нахиленими майже до землі головами, а четвертого взагалі привезли у інвалідному візку. Усім пред'явлені звинувачення у скоєнні теракту. Терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ), заявило, що саме його бойовики у п’ятницю влаштували кривавий безлад у підмосковному розважальному центрі «Крокус Сіті Хол», і як доказ свого авторства опублікувало відповідне відео. Російська влада назвала імена чотирьох обвинувачених: Далерджона Мірзоєва, Сайдакрамі Муродалі Рачабалізода, Шамсідіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. Схоже, що всі вони були жорстоко побиті правооїхоронцями – відеозаписи жорстких допитів, очевидно, були оприлюднені російськими силами безпеки і свідчать про те, що принаймні одного затриманого росіяни катували струмом. Очі чоловіків, яких суд ідентифікував як Мірзоєва та Рачабалізоду, запливли від жахливих синців, а вухо останнього було закрите пов’язкою – мережами поширилась інформація, нібито силовики відрізали йому вухо під час допиту – BBC

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Повідомляється про принаймні чотирьох поранених внаслідок ранкового російського ракетного обстрілу Києва (обидві ракети були перехоплені українськими силами ПВО). Стверджують, що одна з ракет летіла з такою швидкістю, що повітряну тривогу встигли увімкнути вже на її підльоті. Сьогодні в Одесі очікуються відключення електроенергії через чергову атаку безпілотників на критичну інфраструктуру міста. Представники місцевої влади повідомили, що уламками ракети був пошкоджений житловий будинок. Російські безпілотники вночі завдали ударів також по Миколаєву. Мер міста Олександр Сєнкевич написав у Telegram, що «внаслідок падіння уламків» постраждали 11 мирних жителів, кілька житлових будинків пошкоджено, повідомляє Радіо «Свобода».

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Рада Безпеки ООН планує в понеділок проголосувати за резолюцію з вимогою негайного гуманітарного припинення вогню в Газі під час священного для мусульман місяця Рамадан. Голосування призначили після того, як у п’ятницю Росія та Китай наклали вето на запропоновану США резолюцію, яка передбачає «негайне та тривале припинення вогню» у війні між Ізраїлем та ХАМАС. Сполучені Штати попередили, що резолюція, яку мають поставити на голосування в понеділок, може зашкодити переговорам про припинення вогню, які тривають між США, Єгиптом і Катаром, підвищуючи вірогідність ще одного вето, цього разу з боку американців. Ця резолюція була висунута 10 обраними членами Радбезу і підтримана Росією, Китаєм та групою 22 арабських країн, представлених в ООН – AP

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Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську, намагаючись дестабілізувати політичну ситуацію у Великій Британії, вважають джерела в Уайтхоллі. Високопоставлені британські урядовці побоюються, що за поширенням диких теорій змови та загрозливих онлайн-чуток про стан здоров’я принцеси стоять ворожі держави. Після того, як у п’ятницю ввечері принцеса оголосила про те, що в неї виявили рак, Ріші Сунак зробив заяву, в якій різко засудив «тролів» у соціальних мережах за те, що останніми тижнями вони атакують її своїми сумнівними версіями щодо стану її здоров'я. Але його втручання аж ніяк не зупинило подальшого поширення делалі все більш дивних коментарів, і в неділю керівник відділу протидії дезінформації заявив, що принцеса «знову пережила» атаку тролів, які суворо критикували її за те, що вона раніше не повідомила громадськість про свій діагноз. У неділю поширилась інформація, що в Уайтхоллі зростає занепокоєння з приводу того, що до шалених атак на принцесу у соцмережах можуть бути причетними представники ворожих держав. Джерело в уряді розповіло The Telegraph: «Елементом діяльності ворожих держав є дестабілізація ситуації, незалежно від того, підриває це легітимність наших виборів або інших суспільних інститутів». Усе це відбувається в той момент, коли Даунінг-стріт готується оголосити про нові санкції проти Китаю. Це планується зробити вже в понеділок, на тлі останньої хвилі підтримуваних ворожою державою кібератак на низку британських депутатів та інших високопосадовців – The Telegraph

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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв виділити додаткове фінансування на забезпечення ядерного стримування з боку Великої Британії, це має зміцнити оборону країни на тлі зростаючої загрози з боку Росії. Протягом наступного десятиліття британська оборонна та цивільна ядерна промисловість отримають понад 760 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема 200 мільйонів фунтів стерлінгів від уряду, що допоможе створити 40 000 нових робочих місць до 2030 року. Міністр оборони Грант Шаппс невдовзі має представити командний документ щодо Оборонного ядерного підприємства, у якому повідомить, як міністри планують модернізувати британські засоби ядерного стримування на морі, зокрема ракетні системи Trident – I Paper

24 березня, коли іранці святкували перський Новий рік, курс іранської національної валюти впав до рекордно низької позначки – 613 500 ріалів за долар. Більшість пунктів у головному центрі з обміну валют Тегерана були зачинені через свято Норуз. Мохсен, працівник одного з пунктів, сказав журналістам Associated Press, що новорічні свята посприяли різкому зниженню обмінного курсу. Він назвав лише своє ім’я через побоювання потрапити під репресії з боку влади через те, що він наважився говорити із західними журналістами про економічні проблеми Ірану. Попит на долари, на його думку, є високим, тому що іранці їдуть на свята за кордон, а працюють лише кілька обмінників – Радіо Свобода