На тимчасово окупованих територіях України російська влада так і не змогла знайти достатню кількість радників й тому запустила програму підготовки робітників для РОА.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС)

"Навчати “держслужбовців” працювати в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях будуть у російській академії народного господарства і держслужби. Перший набір на курс становитиме 50 осіб.", - зазначають активісти з ЦНС.

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Майбутніх гауляйтерів навчатимуть працювати з ризиками, пов’язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях.

Крім цього, вони навчаться забезпечувати роботу “органів влади” в прифронтовій зоні та протидіяти інформаційним атакам з боку західних спецслужб. 

Раніше ми писали, що на території тимчасово окупованої Луганщині росіяни набирають дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування для навчання в «академії слідчого комітету».

Також на тимчасово окупованих територіях люди зникають після затримань росіянами. У Центрі нацспротиву зазначають, що відбувається де-факто викрадення місцевих жителів.

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Крім того, на ТОТ України особовому складу ЗС РФ заборонили розмовляти з місцевими, оскільки вони передають інформацію силам оборони України.

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