В інтерв’ю молдовським ЗМІ розповів міністр внутрішніх справ Адріан Єфрос, повідомив, що влада Молдови планує боротися з незаконною міграцією з України чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NewsMaker.md.

Він зазначив, що обговорив зі своїм українським колегою відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку, що дасть змогу запобігти нелегальній міграції.

Єфрос додав, що Молдова практично щотижня проводить одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території країни молдовськими громадянами самостійно або спільно з громадянами України.

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"Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя. Найчастіше люди, які незаконно перетинають державні кордони, це чоловіки віком від 18 до 60 років. Значною мірою вони використовують придністровський регіон. Очевидно, що у нас також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону", - сказав Єфрос.

Зазначається, що 25 березня прикордонники Могилева-Подільського випустили попередження про те, що чоловікам віком 18-60 років заборонено наближатися до кордону з Молдовою. Винятки - місцеві жителі та їхні родичі, друзі, працівники, студенти, власники землі, які проїжджають транзитом, якщо мають необхідні документи.

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Також забороняється перебувати на березі річки Дністер у населених пунктах, прилеглих до кордону, за межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 м від води: з 1 квітня до 30 вересня - з 23:00 до 5:00; а з 1 жовтня до 31 березня - з 20:00 до 6:00.

Раніше ми писали, що 13 березня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм заявив, що Україна стоятиме пліч-о-пліч із Молдовою, аби не допустити втручання РФ у її внутрішні справи.