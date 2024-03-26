Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
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Тим часом у кремлівському бункері
Сергій Коляда
17 годин тому
Рашисти намагаються легітимізувати "вибори" на окупованій українській території
Рашисти намагаються легітимізувати "вибори" на окупованій українській території
Сергій Коляда
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Тривають традиційні російські невибори
Сергій Коляда
бер. 15, 18:54
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