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Карикатури
Путін тремтить від ударів проукраїнських сил вільної Росії всередині РФ
Путін тремтить від ударів проукраїнських сил вільної Росії всередині РФ
Сергій Коляда про вплив РДК на Росію.
Сергій Коляда
| березень 26, 2024, 10:02
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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