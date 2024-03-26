Загальний огляд
- Серед постраждалих у Києві — дівчинка-підліток та дві вагітні жінки
- США заявляють, що надали Кремлю завчасні розвіддані про можливу атаку на концерті
- Близько 300 000 людей залишилися без світла в Одесі після чергового ракетного удару
- Дві бомби впали на школу в Сумській області
Щонайменше 10 постраждалих внаслідок падіння на Київ уламків ракети
В результаті ранкової атаки на Київ у понеділок постраждали щонайменше 10 осіб, було пошкоджено дах навчального закладу, а також інші будівлі та автомобілі, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Це була третя повітряна атака на столицю за останні п'ять днів.
Військові заявили, що збили обидві гіперзвукові балістичні ракети, але уламки спричинили руйнування й поранення людей. Аварійні бригади весь день прибирали розкиданий метал, бетон і цеглу, а мер Києва повідомив, що серед поранених є дівчинка-підліток і дві вагітні жінки.
За словами голови столичної військової адміністрації Сергія Попка, ракети були запущені з території тимчасово окупованого Криму.
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони.
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"Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", — написав він у X/Twitter.
Голова Одеської військової адміністрації, тим часом, повідомив, що трьох жінок було поранено в південному регіоні в результаті ракетного удару в понеділок. Станом на 19:00 близько 300 000 осель залишалися знеструмленими, оскільки російські обстріли вивели з ладу місцеву електромережу.
I am grateful to Ukraine's State Emergency Service rescuers, police, utility workers, and all other services involved in rescue and recovery following Russia's attack on Kyiv this morning.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2024
Russian terrorists launched ballistic missiles at Kyiv. Unfortunately, houses in a… pic.twitter.com/XFvvR4qQL2
Речник Держдепу заявив, що США направили Путіну "приватне попередження" про можливий теракт з боку ІДІЛ
"На початку березня ми надіслали попередження уряду Росії про заплановану терористичну атаку в Москві, зокрема, потенційно спрямовану на великі скупчення людей, включаючи концерти", — заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на прес-конференції в понеділок.
За його словами, Вашингтон надіслав росіянам "приватне попередження" на основі даних розвідки і спостережень. Міллер пояснив, що це було зроблено “в межах обов'язку попереджати всіх – союзників чи противників – про загрозу терактів”, повідомляє державна інформаційна агенція "Укрінформ".
7 березня Державний департамент США опублікував застереження й попередження про те, що американцям, які перебувають у Росії, слід триматися подалі від місць масових зібрань, зазначивши, зокрема, "концертні зали". У п'ятницю понад 130 людей загинули, коли озброєні люди відкрили вогонь у концертному залі в Підмосков'ї. Президент Росії Владімір Путін поспішив звинуватити Україну і Захід, зокрема США, у змові з метою здійснення цих нападів.
За словами Міллера, Сполучені Штати аналогічним чином попереджали іранський уряд про потенційну терористичну атаку з боку ІДІЛ, яку здійснили в Ірані після обміну розвідданими, як і було прогнозовано.
У понеділок Зеленський відповів на звинувачення Путіна, опублікувавши пост:
"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Усі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він”.
Putin spoke to himself again today, which was broadcast on television. Again, he accused Ukraine. Sick, cynical creature.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2024
In his mind, everyone is a terrorist except himself, despite the fact that he has been fed terror for two decades.
Putin is the largest window for terror.… pic.twitter.com/JBHuAnuvcM
Внаслідок російського обстрілу школи в Сумській області минулося без жертв
Прокуратура Сумської області заявила, що в понеділок російські війська скинули дві керовані авіабомби на середню школу в Охтирському районі.
"За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району. Унаслідок атаки ворога пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи."
Цивільне населення евакуюють з прикордонного регіону через те, що протягом останнього тижня Росія посилила бомбардування.
"I was praying all night under fire that they would leave at least a corner of the house to live in," recalls a resident of Velyka Pysarivka in Sumy Obl.— Valentina (@Valentina240291) March 25, 2024
Russians launched 54 guided aerobombs at the community in two days.
How locals are evacuated and why some refuse to leave https://t.co/pliunib2j4
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