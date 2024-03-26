Загальний огляд

Серед постраждалих у Києві — дівчинка-підліток та дві вагітні жінки

США заявляють, що надали Кремлю завчасні розвіддані про можливу атаку на концерті

Близько 300 000 людей залишилися без світла в Одесі після чергового ракетного удару

Дві бомби впали на школу в Сумській області

Щонайменше 10 постраждалих внаслідок падіння на Київ уламків ракети

В результаті ранкової атаки на Київ у понеділок постраждали щонайменше 10 осіб, було пошкоджено дах навчального закладу, а також інші будівлі та автомобілі, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Це була третя повітряна атака на столицю за останні п'ять днів.

Військові заявили, що збили обидві гіперзвукові балістичні ракети, але уламки спричинили руйнування й поранення людей. Аварійні бригади весь день прибирали розкиданий метал, бетон і цеглу, а мер Києва повідомив, що серед поранених є дівчинка-підліток і дві вагітні жінки.

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За словами голови столичної військової адміністрації Сергія Попка, ракети були запущені з території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони.

"Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", — написав він у X/Twitter.

Голова Одеської військової адміністрації, тим часом, повідомив, що трьох жінок було поранено в південному регіоні в результаті ракетного удару в понеділок. Станом на 19:00 близько 300 000 осель залишалися знеструмленими, оскільки російські обстріли вивели з ладу місцеву електромережу.