Вранці 25 березня Росія вдруге вдарила по Києву своїми найновішими ракетами ЗМ22 "Циркон" після невдалої спроби атакувати ними українську столицю 7 лютого 2024 року.

Про це повідомляє військове видання Defence Express із посиланням на власні джерела, ознайомлені з першими результатами аналізу уламків двох ракет, які були збиті над Києвом і впали в кількох районах міста.

Що відомо про "Цикрони"

За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, обидві ракети були випущені противником з тимчасово окупованого Криму.

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Вони подолали відстань у понад 700 кілометрів за декілька хвилин і були збиті одночасно з ввімкненням сигналу тривоги в столиці України.

У повітряному командуванні "Центр" додатково повідомили, що ракети ввійшли в повітряний простір України на гіперзвуковій швидкості (до 9 тис. км/год) на висоті до 40 км.

"Маючи високу швидкість, повітряні цілі за лічені хвилини досягли столиці. Саме з цим пов’язаний короткий проміжок часу між оголошенням повітряної тривоги і знищенням балістичних об’єктів. Так сталося і сьогодні. Зенітні ракетні підрозділи вразили ціль на великій висоті над столицею, а уламки ворожих ракет продовжили рух за інерцією та впали на цивільну інфраструктуру в середмісті з радіусом розльоту у декілька кілометрів. Частина - здетонувала у приземному шарі повітря", - йдеться у дописі.

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За даними "Суспільного", Цикрон - це надзвукова протикорабельна ракета, яку модернізували до класу "земля-земля". Ці ракети запускаються і з землі, і з кораблів, тому їх важче відслідкувати ніж, наприклад, "Кинджали".

Тестові запуски "Циркону" відбулися ще в лютому 2022 року з російських фрегатів "Адмирал Горшков" та "Маршал Шапошников".

Втім, станом на січень 2024-го, у Кремлі заявляли, що дані ракети ще не були прийняті на озброєння, додали у Defence Express.

За даними російської сторони, дальність "Цикрона" становить 600-1500 км, швидкість - до 8 Махів (близько 9 тис. км/год), маса бойової частини близько 300-400 кг, а довжина 8-10 метрів. Втім, цей тип озброєння не відповідає заявленим тактико-технічним характеристикам, вважають у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

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Нагадаємо, джерела повідомили Kyiv Post, що ціллю балістичної ракетної атаки РФ була Служба безпеки України.