Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне Антикорупційне бюро України (НАБУ) після розслідування "Схем" відкрили кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації", пише Радіо Свобода, яке отримало відповідь пресслужби САП на свій запит.

Кримінальне провадження відкрили 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" ("Радіо Свобода"). У ньому журналісти виявили, що родина Кириленка в період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

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Йдеться про великий маєток і дві земельні ділянки під Києвом, 200 кв. м. офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило би, щоб придбати все це коштовне майно. Разом з тим, посадовець не вказував у декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

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У чому звинувачують Павла Кириленка

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України", - йдеться у відповіді САП на запит.

Відомо, що досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ.

При цьому мінімальна санкція ст. 366-2 ККУ "декларування недостовірної інформації" передбачає штраф, максимальна - позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Покарання за ст. 368-5 Кримінального кодексу "незаконне збагачення" передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.