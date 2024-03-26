Збройні сили України влучили ракетою "Нептун" в український десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російська сторона захопила під час окупації Криму в 2014 році.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Fredoom.

"Детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Нагадаю, це український десантний корабель, який у 2014 році був захоплений російськими окупантами. Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті. Його розбирали на запчастини, просто грабували", - розповів Плетенчук.

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За словами речника ВМС, на десятий рік росіяни зрозуміли, що у них закінчуються десантні кораблі цього проєкту, тож було ухвалене рішення відновити українське судно.

"І протягом року його відновили, але метою цих робіт було здійснити фальсифікацію, щоб відрапортувати московському керівництву… Цей корабель мав використовуватися проти України. Тому було ухвалене рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження було завдано точно", - наголосив він.

Плетенчук додав, що інформація щодо пошкоджень уточнюється, але запевнив, що вони однозначно є, і корабель наразі втратив боєздатність.

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Нагадаємо, 25 березня Росія атакувала Київ двома "Цирконами". Kyiv Post написав, що відомо про цей тип ракет.

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