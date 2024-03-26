У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського корабля "Іван Хурс".

"Що стосується "Івана Хурса", то ми можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в штурмовій частині корабля", - сказав в ефірі телемарафону речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що зараз корабель фактично небоєздатний і виконувати завдання за призначенням не може.

"Іван Хурс" - це російський середній розвідувальний корабель ближньої, далекої морської та океанської зони. У завдання корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби.

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Корабель названо на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках віце-адмірала Івана Хурса.

Це не перший удар українських сил по цьому кораблю. У травні 2023 року він вже зазнав пошкоджень - за кораблем кілька годин полювали українські надводні дрони “Магура”. Тоді корабель-розвідник РФ виконував завдання за 120 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

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Нагадаємо, вчора Плетенчук заявив, що під час удару по Криму 23 березня пошкоджень міг зазнати ще й російський корабель "Іван Хурс".

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23 березня у  Севастополі пролунали вибухи. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських військ у місті, уразивши, зокрема, два десантні кораблі РФ - "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку.

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