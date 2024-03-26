Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV в ефірі марафону "Єдині новини", що українська сторона обіграла росіян по всіх ключових напрямках, а також про результати атак ЗСУ на території Росії та на морі, деталі двох спецоперацій з підриву Кримського мосту та унікальні морські дрони України.

Kyiv Post зібрав ключові цитати з великого інтерв'ю очільника СБУ, після якого Басманний суд Москви заочно заарештував його на два місяці за звинуваченням у "публічних закликах до тероризму", а також оголосив у федеральний і міжнародний розшук.

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Малюк повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ значно посилила контррозвідку, щоб переграти спецслужби ворога.

"Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", - сказав він.

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За словами очільника СБУ, лише 2023 року СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких, серед інших, були залучені окремі народні депутати й представники Сил оборони.

Він також заявив, цього року СБУ проводитиме нові спецоперації на суші й у морі, які завдаватимуть ворогу ще більшої шкоди.

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"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося, і якщо вони (росіяни) десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми, зрозуміло, йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", - анонсував Малюк.

Голова СБУ окремо розповів про роботу українських дронів великого радіусу дії, задля підвищення ефективності якої СБУ розділила свої команди й засоби ураження під різні дистанції, починаючи відлік від передової і далі вглиб території РФ на понад 120 км.

Він підтвердив, що загалом наша спецслужба атакувала вже 13 НПЗ в різних регіонах Росії, адже саме за рахунок експорту нафтопродуктів агресор поповнює свій бюджет війни.

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Такі атаки вже показали свою ефективність, завдяки ним українські військові вже "мінуснули" 12% потенціалу РФ.

Серед успішних операцій СБУ Малюк назвав також ураження радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі в Білорусі в лютому 2023 року.

Розкриваючи деталі підриву Кримського мосту за допомогою вантажівки з вибухівкою, він повідомив, що та - перша - спецоперація готувалася з березня по жовтень 2022 року.

За словами Малюка, на той момент через цей логістичний коридор ворога за добу проходило до 46 потягів зі зброєю та боєприпасами. Станом на сьогодні, росіяни не використовують цей міст для постачання боєприпасів.

"[Після двох спецоперацій за завданням президента України] там пошкоджені опори і так звані "бики", на яких вони стоять. Коли їх відновлять, можливо, потенційно вони (армія РФ) знову все-таки почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді ми в черговий раз скажемо їм "привіт"", - прогнозує очільник СБУ.

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На морі спецслужба наразі успішно працює "унікальними" морськими дронами Sea Baby і Мамай. З їхньою допомогою вже вдалось уразити 11 російських кораблів і розблокувати Чорне море.

Малюк також прокоментував рішення російського "суду" про свій "арешт".

"Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - над їхнім господарем Путлєром. Робимо все від нас залежне, аби побачити цього воєнного злочинця на лаві підсудних Гааги якомога скоріше", - сказав він у коментарі Укрінформу.

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