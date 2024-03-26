Президент України Володимир Зеленський разом з українськими військовими, які сповідують іслам, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу та представниками мусульманської спільноти й духовенства взяв участь у іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Про це повідомили на сайті Президента України.

Захід відбувся на території Духовного управління мусульман Криму і став продовженням традиції проведення іфтару, започаткованої на державному рівні в 2023 році.

Advertisement

«Хочу відзначити воїнів-мусульман – усіх, хто у складі Сил оборони та безпеки України захищає нашу державу, нашу свободу. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Усім, хто наближає звільнення всієї нашої землі й нашого Криму», – наголосив Президент.



Фото: сайт Президента України

Разом із Володимиром Зеленським іфтар розділили українські військовослужбовці-мусульмани, які нині боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня розвідникам, артилеристам, кулеметникам, штурмовикам, які проявили мужність і самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Advertisement

Окремо Володимир Зеленський відзначив усіх, хто на окупованій території України знаходить можливості подбати про наших громадян: дітей, людей поважного віку, яким необхідна підтримка.

Також Президент України побажав миру та спокою народам, позбавленим нормального життя та безпеки через бойові дії: людям у Сирії, Газі, Лівії, Судані.

«Ми в Україні бажаємо всім, хто цінує життя, справжнього захисту. Бажаємо чесного миру всім народам, чий дім руйнує війна. Бажаємо справедливості нашій державі Україні та всім іншим народам. Хай цей час Рамадану підтримає всіх нас – наших людей, нашу державу. І хай наша єдність буде незмінною», – сказав Володимир Зеленський.

Advertisement



Фото: сайт Президента України

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку Президентові України, всім присутнім, а також усім воїнам, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу країну.

«Ви зараз виконуєте не лише свій громадянський, а й релігійний обов’язок. Адже, згідно з принципами ісламу, війна за свою Батьківщину є обов’язком для кожного мусульманина», – зазначив він.

Лідер кримськотатарського народу висловив переконання, що покарання за все заподіяне зло обов’язково повернеться тим, хто винен у цій війні. Водночас Мустафа Джемілєв подякував усім країнам світу, які сьогодні допомагають захистити український народ.

Advertisement

Він побажав, щоб священний місяць Рамадан став іще одним приводом для більшої консолідації всього українського народу задля перемоги над ворогом.

Президент України також відвідав виставку «Корани, що пережили депортацію», на якій представлені примірники книг, виданих у Криму та за його межами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що впродовж минулого тижня Росія випустила по території нашої держави майже 190 ракет, 140 БпЛА типу Shahed, а також близько 700 керованих авіаційних бомб.