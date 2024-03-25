Президент України Володимир Зеленський розповів, що впродовж минулого тижня Росія випустила по території нашої держави майже 190 ракет, 140 БпЛА типу Shahed, а також близько 700 керованих авіаційних бомб.

Про це український лідер повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"За [минулий] тиждень російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "Шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору", - сказав він.

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Зеленський підкреслив, що українці "роблять усе можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само - кожного тижня, кожного дня".

Станом на вечір 24 березня, за його словами, у кількох регіонах України тривали відновлювальні роботи після російських ударів у ніч проти 22 березня.

"Я вдячний усім, хто працює без перерви в Харкові, щоб повернути людям електрику й тепло. Ситуація дуже складна. Понад 200 тисяч абонентів - квартир і будинків - у місті Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики" - наголосив український президент.

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Зеленський окремо подякував українським воїнам, які "знищують логістику на окупованій території, які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта".

"Це складне завдання, але поступово наші воїни його виконують. Всі це бачать", - зазначив він.

Нагадаємо, через чергову дронову атаку Росії в Одесі застосовують екстрені відключення електроенергії.