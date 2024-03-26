Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми розширеного фінансування EFF.

«Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF», - поінформував глава уряду.

За його словами, ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

Шмигаль відзначив, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами: Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю!».

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Зазаначимо, чотирирічна програма "Механізм розширеного фінансування" (Extended Fund Facility - EFF) обсягом $17,5 мільярдів була головною складовою плану Міністерства фінансів зі стабілізації економіки України та закладання підвалин для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року.

Раніше ми писали, що 22 березня виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила термінове виділення Україні чергового траншу на загальну суму близько 880 мільйонів доларів.