Кирило Буданов є наймолодшим керівником Головного управління розвідки Міноборони за весь час її існування. Його прогнози дивують, а досягнення вражають, але що насправді ми знаємо про голову ГУР МО?

Що відомо про Кирила Буданова?

Найбільш загадковою фігурою серед видатних осіб, які працюють на нашу перемогу, безперечно залишається представник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Він є наймолодшим керівником цієї установи за весь час її існування, безпосередньо брав участь у бойових діях, пережив кілька замахів та визнаний головним "терористом" на території РФ.

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У 2024 році генерал-майор Буданов відсвяткував своє 38-річчя. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зайняв свій пост ще 5 серпня 2020 року. Проте його постать зацікавила світові ЗМІ та українців лише після початку повномасштабного вторгнення. Саме тоді військовий розвідник та учасник бойових дій на Донбасі продемонстрував свою компетентність та небачений професіоналізм.

Дитинство голови ГУР та початок його шляху в ЗСУ

Кирило Буданов народився в Києві 4 січня 1986 року, але більш конкретної інформації про роки його дитинства та юності майже немає у відкритих джерелах. Відомо тільки що він займався плаванням та захоплювався фільмами за участю французького кіноактора Жана-Поля Бельмондо, особливо фільмом "Професіонал".

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Таємничими є також фігури батьків Буданова, невідомо ні хто вони, ні звідки, ні чим займаються в цьому житті. Тож Кирило Олексійович справжній розвідник, вміло зберігає таємниці про своє минуле. Єдина цікава відома інформація це те, що розвідником він мріяв стати ще з дитинства. Тому після закінчення школи вирішив почати шлях військового.

Кирило Буданов закінчив Одеський інститут cухопутних військ у 2007 році, там же він отримав перше військове звання лейтенанта. Одразу після закінчення інституту пішов служити у спецназі ГУР Міністерства оборони України, де обіймав різні посади та отримав важливий досвід для своєї подальшої кар'єри. Кар'єрний ріст Буданова проходив швидкими темпами, так вже у 2010 році він отримав звання старшого лейтенанта, а 2013-го – став капітаном. У цьому званні Кирило Буданов зустрів окупацію Криму та початок вторгнення російських військ на територію України у 2014 році.

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Особисте життя та отруєння дружини Буданова

Не так багато відомо й про особисте життя Кирила Олексійовича, з 2013 року він має за дружину Маріанну. Дівчина 1993 року народження, уродженка селища Ставище Київської області. За освітою вона психолог, у 2020 році балотувалася у депутати Київської міськради 9-го скликання, пізніше була радницею мера Києва з питань запобігання корупції.

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Відомо що Маріанна – це друга дружина очільника ГУР МО, за 4 роки до того Кирило Буданов одружився вперше, проте цей шлюб тривав недовго та про нього мало що відомо.

Маріанна не тільки щиро підтримує військову кар'єру свого чоловіка, вона також стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення не мала жодної думки про виїзд з Києва чи України. Дружина Буданова запевняє що вони завжди підтримують один одного абсолютно та повністю, зокрема під ракетно-бомбовими ударами чи обстрілами, коли зрозуміло що кожна мить може стати останньою. Їх кредо життя це — цінувати момент, жити тут й зараз й дбати про найрідніших тих, хто зараз поруч.

"Я ніколи не втручаюся в його роботу, але якщо йому потрібна моя допомога чи порада з якогось питання, я завжди намагаюся йому допомогти. Буває, що одна з перших дізнаюся про успішне виконання завдання, але тільки після його завершення", – розповідала Маріанна про Буданова.

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Як відомо, з 24 лютого 2022 року Буданов разом з дружиною постійно проживає в будівлі Головного управління розвідки. Маріанна стверджує, що як дружина військового, який був тричі поранений (два поранення середньої тяжкості й одне важке), з початку війни вона була морально готова до будь-яких сценаріїв. Допомагає й звичка діяти чітко і впевнено: робити те, що говорять, та виконувати прохання злагоджено, як одне ціле.

Маріанна Буданова пережила замах на своє життя, коли разом з кількома співробітниками ГУР отримала тяжке отруєння. Про це стало відомо ЗМІ 28 листопада 2023 року, тоді дружина головного розвідника опинилася в лікарні. Але вже згодом повідомили що стан Маріанни стабільний, вона пішла на поправку. У ГУР МО відзначили, що жінку та ще кількох колег Буданова спробували отруїти ртуттю та миш'яком.

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Після цього в ГУР МО почалося закрите внутрішнє розслідування. Зокрема, генерал-майор Кирило Буданов заявляв про виявлення декількох ймовірних спецоперації, спрямованої проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.

Участь в російсько-українській війні та кар'єра в ГУР

"Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять", ось що говорить очільник ГУР про свою роботу.

Ще наприкінці 2021 року Кирило Буданов описав план повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли давав інтерв'ю американському військовому виданню «Military Times». Він не упустив жодної деталі, та чітко зауважив що ця операція запланована на кінець січня – початок лютого 2022 року. При чому, за його словами, ця ескалація була запланована як набагато руйнівніша, ніж це було у 2014 році.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства Оборони не є аналітиком кабінетного масштабу, адже на своїй посаді, він не тільки бере участь у підготовці успішних операцій для українських захисників. Буданов сам брав безпосередню участь в низці операцій, які виконувалися на полі бою, де й отримав свої поранення та безцінний бойовий досвід. Наприклад, у звільненні від окупантів селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року.

Але, безсумнівно, найвідомішою операцією ГУР стало захоплення російського військового гелікоптера Мі-8 з території країни-агресора у 2023 році. ГУР запевняє що вся операція тривала понад пів року і завершилася успішним перельотом гвинтокрила Мі-8 з самого Курська на аеродром в Полтаві. Окрім того, блискучою та ретельно спланованою операцією було звільнення острова Зміїний та повернення під контроль України так званих "вишок Бойка". Нагадуємо, що вони були захоплені росіянами в Чорному морі ще 2014 року.

3 квітня 2022 року Зеленський підвищив очільника ГУР у званні до генерал-майора, а за півтора року, 7 вересня 2023-го, він отримав звання генерал-лейтенанта. Це все результати старанної та тяжкої праці, якій Кирило Олексійович приділяє весь всій вільний час. Серед його здобутків не тільки успішні операції, але й злагоджена співпраця з усіма силами оборони у звільнення Півночі України.

Російські спецслужби не раз намагалися ліквідувати очільника ГУР МО, загалом на початок травня 2023 року він пережив понад десяток замахів. Одним з наймасштабніших вважається спроба ліквідувати керівника ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова, якій на щастя вдалося вчасно запобігти. За вбивство Буданова та Резнікова російські "куратори" обіцяли винагороду в розмірі від 100 до 150 тисяч доларів, але СБУ вдало провело спецоперацію та затримало кілерів.

Прогнози голови ГУР та заслужені нагороди

Голова української розвідки весь час живе й працює, аналізуючи та пропрацьовуючи у своїй голові цифри, графіки та дати. Тому побудовані Будановим прогнози такі точні та базуються на конкретних фактах, а не уявленнях та надіях на краще. Зокрема Буданов упевнений, що розв'язана Путіним війна обернеться катастрофою для Росії, а Україна врешті-решт вийде на кордони 1991 року.

Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що його прогнози зазвичай є правдивими, завдяки співставленню багатьох фактів та простій арифметиці. Тому якщо вони не справджуються, то це не помилка, скоріш недостатня кількість данних, бо не були враховані всі фактори.

У перший рік повномасштабної війни Кирило Буданов дав низку правдивих прогнозів:

20 квітня 2022 року він говорив, що переламний момент у війні з Росією буде в другій половині серпня. Вже у вересні розпочався успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщину;

28 жовтня Буданов сказав, що українська армія звільнить Херсон до кінця листопада. Розпочався контрнаступ 9 листопада та справді завершився за декілька днів;

Після осені 2022 року й початку масованих атак по енергоінфраструктурі України глава ГУР констатував, що ворогові не вдасться занурити українців у темряву. Цей прогноз також виявився правдивим.

Один із найбільш популярних пошукових запитів стосовно Буданова, це його слова про Крим. В інтерв'ю NV він повідомляв у квітні 2023 про те, що українська армія буде на півострові уже до кінця весни того ж року. Та вже у жовтні 2023 року керівник ГУР МО заявив, що наразі Україна значно вибилася з графіка. Хоча це досі не означає нездійсненність якихось конкретних планів щодо звільнення наших територій. А в інтерв'ю виданню ABC News глава розвідки натякнув на те, що невдовзі в Росії почнуть відбуватися різні "сейсмічні процеси", які, очевидно, призведуть до розпаду ворожої держави.

За свої визначні досягнення, особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові 8 лютого 2024 року Президент України відзначив Буданова званням Герой України з врученням ордена "Золота Зірка". Окрім цього він має такі нагороди як: Хрест бойових заслуг (23 серпня 2022), Орден «За мужність» I, II, III ст. (повний кавалер), Медаль "Захиснику Вітчизни" та інші визначні відзнаки.