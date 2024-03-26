Ісландія виділяє близько €2 млн на чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

"Ісландія підтримає закупівлю Чехією боєприпасів для України та інвестує в закупівлю спорядження для жінок української армії. Боєприпасів не вистачало, і Чеська Республіка у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов’язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни. Передбачається, що на проект Ісландія витратить близько двох мільйонів євро", – йдеться у повідомленні.

Advertisement

Також Ісландія підтримає закупівлю спорядження для жінок в українській армії. Зауважується, що відсоток жінок в армії значно збільшився, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше ми писали, що Литва виділить 35 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.