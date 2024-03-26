Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті тривають роботи з ліквідації наслідків на місці останнього обстрілу житлового сектору - там пошкоджено 50 будинків, три з них знищено вщент.

"Продовжуємо роботи на місці останнього обстрілу. Тут пошкоджено 50 приватних будинків, з них три - не підлягають відновленню", - написав Сєнкевич.