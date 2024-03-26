Служба безпеки України нейтралізувала міжнародний злочинний синдикат, який продавав важкі наркотики до Європейського Союзу. У результаті спецоперації у Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників угруповання.

Серед них – троє його організаторів. Вони переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом. Лідерами угруповання виявились троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС.

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Щоб їх затримати, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, у ході якої фігурантів було «виведено» на територію України і затримано.

За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій метадону, який одержували від своїх «постачальників» з декількох регіонів нашої держави. Для його переправлення до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.

Для перевезення товару вони вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей.

Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах. Організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця одержувати «прибуток» у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.

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Втім, співробітники СБУ запобігли цьому і затримали зловмисників на спробі контрабанди за кордон понад 1 кг наркотиків.

Згодом вони організували наркотрафік та залучили спільників для його реалізації.



Фото: СБУ

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи із доказами злочинної діяльності, гроші, ймовірно одержані незаконним шляхом, а також автомобілі преміум класу, які підлягають арешту.

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Kyiv Post зібрав ключові цитати з великого інтерв'ю очільника СБУ, після якого Басманний суд Москви оголосив його у федеральний і міжнародний розшук і заочно заарештував на два місяці.