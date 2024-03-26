Україна приєдналась до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що 21 березня Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Через платформу обміну даними WIPO Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі. Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів.

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«Попри виклики повномасштабної війни, ми докладаємо максимум зусиль для захисту авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет для українських та іноземних суб’єктів прав інтелектуальної власності. Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та додатки, що порушують авторське право з точки зору національних норм. Це також впевнений крок на шляху до європейської інтеграції України», - зазначила Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Україна – п’ятнадцята країна, що приєдналась до ініціативи WIPO. Це є важливим кроком на шляху до створення більш захищеного цифрового простору в Україні, що сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому розвитку національної економіки.

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