У Львові, на 99-му році помер Ігор Юхновський, видатний український науковець, політик і громадський діяч. Сумну звістку повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова.Творець України.Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом", - написав мер Львова у своєму Facebook.

Хто такий Ігор Юхновський

Ігор Юхновський – народився 1 вересня 1925 року в Княгининому, Дубенського повіту, Волинського воєводства Польської Республіки (нині Рівненська область).

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Відомий український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, професор та академік Національної академії наук України.

Він став ідейним натхненником референдуму 1 грудня 1991 року, що підтвердив Незалежність України.

Народний депутат І – IV скликань Верховної Ради, тоді ж очолював опозицію як Голова Народної Ради.

У 1991 році Ігор Юхновський балотувався у президенти України, набрав 1,74% голосів. З жовтня 1992 до 1993 року обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра України.

За президентства Віктора Ющенка Юхновський став одним зі співзасновників і першим керівником Українського інституту національної пам'яті.

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У Львові Юхновський створив Львівську наукову школу статистичної фізики, відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР.

Ігор Юхновський автор близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.