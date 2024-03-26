Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на підмосковний "Крокус Сіті Хол", тікаючи хотіли потрапити до Білорусі, проте через запроваджені заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон, цитує президента білоруське агентство "Бєлта".

У Лукашенка поцікавилися щодо версії, згідно із якою терористи намагалися через Брянську область РФ заховатися в Білорусі. Він відповів, що нападники не могли піти в Білорусь, оскільки "в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений режим безпеки, так і Білорусь посилилась".

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"Тому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону", - зазначив Лукашенко.

Крім того, невизнаний президент розповів деталі взаємодії з РФ.

"Щойно главам держав (Лукашенку і Путіну – ред.) надійшла інформація від спецслужб про те, що автомобіль із терористами рухається в напрямку Брянська, було досягнуто домовленості, що Білорусь блокує свою ділянку напрямку ймовірного руху злочинців, а російська сторона – свою", - додав Лукашенко.

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Раніше ми писали, що 22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. Невідомі в камуфляжі відкрили вогонь перед концертом гурту «Пікнік». Згодом там спалахнула масштабна пожежа.

Наразі відомо про 137 загиблих та 152 постраждалих. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава – Хорасан» («ІД-Х»), яке діє в Афганістані та Пакистані.

Також у ЄС закликали РФ припинити прив'язувати Україну до теракту у "Крокус Сіті Холі".