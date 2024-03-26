Останні повідомлення з джерел, близьких до Кремля, свідчать, що російська політична еліта вважає, що у Владіміра Путіна є два можливих сценарії завершення війни в Україні.

Інформація, яку зібрала Meduza від осіб, пов’язаних із російським урядом, свідчить, що майже всі наближені до Путіна впевнені, що очільник Кремля продовжить війну. Однак думки щодо того, які цілі він тепер ставить перед своєю «спеціальною воєнною операцією», розходяться.

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Частина співрозмовників припускає, що після невдач, яких останнім часом зазнає Україна на передовій, Путін усвідомлює слабкість України і готовий «натиснути», щоб досягнути нарешті «вирішального тріумфу» – наприклад, взяти Київ.

Це, швидше за все, призведе до посилення мобілізації та мілітаризації російської економіки.

Інші ж близькі до Путіна особи припускають, що вище керівництво Росії ставить більш «реалістичні цілі», а саме захоплення Харкова та поступове завершення «СВО».

Раніше Путін натякав на необхідність створення «санітарної зони» навколо Бєлгородської області, що межує з Харківською областю України, щоб припинти транскордонні обстріли території РФ. Це свідчить про важливе місце Харкова у російській військовій стратегії.

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Попри різні точки зору, високопоставлені російські силовики, як повідомляється, вважають, що захоплення Харкова є можливим, хоча подальше просування вглиб України може виявитися ускладненим.

Хоча остаточне рішення щодо широкомасштабного наступу росіян на Харків не підтверджено, джерела в Кремлі вважають, що такий крок є цілком ймовірним. Але реалізація цього сценарію може вимагати додаткової мобілізації всередині Росії.

Харківська область була центральним напрямком російського наступу із самого початку війни і залишається таким напрямком навіть після того, як українські сили звільнили більшу частину захопленої росіянами території в ході осіннього контрнаступу 2022 року. Однак сам Харків досі залишається мішенню для безперервних російських обстрілів.