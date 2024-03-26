Олексій Данілов заявив, що йому не соромно за свою роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони.

“4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни!” - написав Данілов.

Також він подякував Президентові за довіру і можливість бути "причетним до написання Великої історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення". Данілов також вдячний команді, яка "проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи”, журналістам і всім, хто допомагав у роботі.

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“Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу! Головне, що ми маємо пам’ятати завжди і що я завжди сповідував, – не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!” - підкреслив екссекретар РНБО.

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Він додав, що “російська потвора буде знищена”: “Химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія – «бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей»!”.