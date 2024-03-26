На тимчасово окупованих територіях України росіяни почали перевірку таджиків, завезених ними раніше, після затримання громадянина Таджикистану за підозрою у вчиненні теракту у Підмосков'ї.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомлення зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни завозять на ТОТ робітників з Центральної Азії і у такий спосіб змінюють демографічний склад населення. Проте після теракту у "Крокіс Сіті Хол" ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану.

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"Всього на ТОТ проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять”профілактичні бесіди”", - зазначили активісти з ЦНС.

Нагадаємо, 22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. Невідомі в камуфляжі відкрили вогонь перед концертом гурту «Пікнік». Згодом там спалахнула масштабна пожежа.

Наразі відомо про 137 загиблих та 152 постраждалих. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава – Хорасан» («ІД-Х»), яке діє в Афганістані та Пакистані.

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Також у ЄС закликали РФ припинити прив'язувати Україну до теракту у "Крокус Сіті Холі".

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко випадково спростував слова Путіна про терористів, які втікали до України. Він повідомив, що нападники на "Крокус Сіті Хол" мали намір потрапити до Білорусі, але через запроваджені заходи безпеки пішли на українсько-російський кордон.