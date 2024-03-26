Збірна України з футболу здобула право зіграти на чемпіонаті Європи-2024. Футбольний Євро-2024 влітку відбудеться у Німеччині.
Наша головна футбольна команда у півфіналі стадії плейоф кваліфікації спочатку вибила Боснію і Герцеговину, перегравши балканську збірну з рахунком 2:1.
У фіналі ж цієї стадії, сьогодні з рахунком 2:1 переграла вперту збірну Ісландії.
Голами за збірну України відзначилися Віктор Циганков і Михайло Мудрик.
На Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.
З перемогою національну збірну вже привітав Президент України Володимир Зеленський, який подякував нашим футболіста за "надважливі емоції для всієї країни" та "за надважливу перемогу і вихід на Євро".
Україна - Ісландія 2:1
Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 - Гудмундссон, 30
Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Судаков, Бражко, Маліновський (Зінченко, 64), Циганков (Таловеров, 88), Мудрик, Яремчук (Довбик, 72)Тренер: Сергій Ребров
Ісландія: Валдімарссон, Гретарссон, Інгасон, Торстейнссон (Еллертссон, 87), Ґудмундссон, Палссон, Траустасон, Торарінссон (Фіннссон, 63), Гудмундссон, Гаральдссон (Андерсон, 87), Гудйонсен (Оскарссон, 64)Тренер: Еге Харейде
Попередження: Маліновський, 42, Зінченко, 90+2 - Гаральдссон, 21, Інгасон, 56, Ґудмундссон, 90
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