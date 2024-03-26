Збірна України з футболу здобула право зіграти на чемпіонаті Європи-2024. Футбольний Євро-2024 влітку відбудеться у Німеччині.

Наша головна футбольна команда у півфіналі стадії плейоф кваліфікації спочатку вибила Боснію і Герцеговину, перегравши балканську збірну з рахунком 2:1.

У фіналі ж цієї стадії, сьогодні з рахунком 2:1 переграла вперту збірну Ісландії.

Голами за збірну України відзначилися Віктор Циганков і Михайло Мудрик.

На Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Advertisement

З перемогою національну збірну вже привітав Президент України Володимир Зеленський, який подякував нашим футболіста за "надважливі емоції для всієї країни" та "за надважливу перемогу і вихід на Євро".