На тлі певних невдач українців на фронті RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna провели опитування громадян Польщі, результати якого виявилися дуже цікавими, пише RMF FM.

Останнє дослідження показує, що суспільна підтримка військового втручання польської армії у війну в Україні зростає. Також поляки стали набагато прихильніше ставитися до того, щоб дозволити польським громадянам брати участь у бойових діях на території України.

Подібне опитування проводилося рік тому, так само, як і цього разу, і тоді респондентами ставили таке ж запитання: як Польща повинна допомагати Україні?

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Тоді схвалення відправлення Війська Польського до України було нульовим, а підтримка участі польських громадян у бойових діях була на рівні 3,4%.

До 10% поляків готові відправити власну армію в Україну

Найбільшу підтримку поляки висловлюють щодо того, аби надавати українцям гуманітарну допомогу – 75%.

Також більшість поляків підтримують надання Україні військової допомоги – як у вигляді постачання боєприпасів, стрілецької зброї та гранатометів – 67,6%, так і важкої техніки (танки, літаки) – 54,1%).

До 10% поляків підтримують відправку військ в Україну

Але найцікавішою виглядає інша статистика.

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Так, 27,1% респондентів вказали, що Польща повинна дозволити своїм громадянам воювати в Україні, а 9,4% вважають, що Польща повинна відправити свої війська за кордон на допомогу Україні у війні проти Росії.

Інфографіка RMF FM

Польські експерти пояснюють таку зміну настроїв у Польщі так званим ефектом Макрона, посилаючись на нещодавні заяви президента Франції, який наголосив, що не можна виключати введення військ НАТО в Україну.

Опитування було проведене United Surveys 8-10 березня 2024 року змішаним методом CATI/CAWI, вибірка становить 1000 осіб.