25 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. Той пробув на посаді майже чотири з половиною роки – з жовтня 2019. У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Данілов буде переведений на новий напрямок. На який саме – не уточнив. Сам Данілов заявив, що йому за свою роботу "не соромно", втім про свій подальший шлях також нічого не повідомив.

Натомість на місце Данілова того ж дня президент призначив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, який очолював її майже три роки – з липня 2021.

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Kyiv Post вирішив зібрати всі дані та відомості про те, ким є новий секретар РНБО та яким може бути Радбез за його керівництва.

Стрімкий шлях

Перш за все, Олександр Литвиненко – особа з непересічною біографією. Крім освіти правника, яку він здобув у Київському національному університеті, він стажувався в Йоркському університеті в Канаді, Маршал-центрі в Німеччині, закінчив Королівський коледж оборонних наук у Лондоні.

При цьому в його освіті є ще одна сторінка, яку йому сьогодні закидають критики його призначення – з 1989 по 1994 рік він проходив навчання в академії ФСБ, а саме в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики.

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“Коли він працював заступником секретаря РНБО в часи Порошенка, ми думали, що це його «стеля». Саме через академію ФСБ”, – каже одне з джерел Kyiv Post.

Втім, усі, хто знали і знають Литвиненка, кажуть – це спеціаліст високого класу, а Академія ФСБ не може бути фактором, тому що кількість посад, які він займав раніше – величезна, і на кожній його перевіряла СБУ.

“Мені дуже смішно і сумно, що зараз з його освіти ліплять "зраду", бо Литвиненко за свою роботу при всіх Президентах пройшов таку кількість різних перевірок, що це просто не витримує критики. І від жодного колеги, експерта, який працює в цьому напрямку, я не чув про нього нічого, окрім висловленої поваги”, – повідомив Kyiv Post доцент Київської школи економіки та один зі студентів Литвиненка Дмитро Яровий.

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Кар’єра Литвиненка стрімко йшла угору. В 2000-х роках він працював на різних посадах то в РНБО, то в СБУ.

“До академічної кар' єри в університеті Шевченка та Національному інституті стратегічних досліджень він вже працював у СБУ. Чому пішов звідти, я не знаю, але може він ніколи з органів і не звільнявся – ти ж знаєш, що у них у багатьох є “робота-прикриття”, – каже одне з джерел Kyiv Post.

Але поступово Литвиненко заходить все глибше в аналітику. З 2010 по 2014 рік він працює заступником Національного інституту стратегічних досліджень – своєрідному Think Tank при Президенті України, завдання якого – напрацьовувати концепції та рішення для впровадження і коригування державної політики.

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"Я знаю його як чудового аналітика, дуже глибокого, рівня Горбуліна. При цьому гнучкого і дуже відкритого до нового”, – каже Артем Біденко, екс-держсекретар Міністерства культури та інформаціної політики, який певний час працював із Литвиненком.

Про школу Горбуліна говорить також інший знайомий Литвиненка – колишній заступник міністра інформації Дмитро Золотухін.

“Литвиненко – аналітик глобального рівня, який має навички і практику роботи з глобальними проблемами та геополітичним рівнем інформації. Керівники аналітичних підрозділів завжди відгукувались про нього позитивно. А стратегічна школа мислення походить від співпраці з патріархом стратегічного планування в Україні Володимиром Горбуліним”, – розказав Золотухін Kyiv Post.

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З 2014 по 2019 рік Литвиненко знову працює в РНБО – як заступник секретаря, а за часів Зеленського очолює спершу Національний інститут стратегічних досліджень, а потім – Службу зовнішньої розвідки. Саме з цієї посади він вчора перейшов на посаду секретаря РНБО – структури, яка йому дуже добре знайома.

Призначення

Що ж стало причиною призначення саме Литвиненка? Одна з причин, яку називають наші джерела – представники влади знають його як надійного професіонала, який до того ж зарекомендував себе як керівник. Втім, джерела Kyiv Post в Офісі Президента кажуть, що для них це стало сюрпризом. І натякають – можливо, в нового секретаря РНБО є контакт безпосередньо з Андрієм Єрмаком.

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Зв'язок із Єрмаком у Литвиненка дійсно є, але не з головою Офісу презинта Андрієм, а його братом Денисом, який у 2015 році, як виявило розслідування The babel, був позаштатним радником Литвиненка як голови РНБО. За словами самого Литвиненка, він взяв радником Дениса Єрмака, оскільки той часто бував у зоні АТО і був добре обізнаний із обстановкою там. У 2019 році, коли Литвиненко очолив Національний інститут стратегічних досліджень, Денис Єрмак став вже його штатним радником. Втім, усі наші співрозмовники впевнені – знайомство з родичем топ-посадовця – це явно недостатньо для такої посади.

"Секретар РНБО за посадою готує та веде адміністративний процес Ставки Верховного головнокомандувача, в якій бере участь більше півтора десятка вищих посадових осіб військово-політичного керівництва України. Крім того, він готує рішення, пов'язані з санкційними заходами, які мають геостратегічний рівень”, – каже Золотухін і додає, що Литвиненко наразі до виконання всіх цих функцій найкраще підготовлений серед усіх можливих варіантів.

Артем Біденко зазначив, що, ймовірно, керівництво очікує від нового очільника РНБО більшої ініціативи та системної роботи.

Джерела Kyiv Post кажуть, що саме цього останнім часом бракувало Данілову.

“Зняли Данілова зненацька, більшість оточення не знало. Але їхня думка одностайна – за те, що був занадто публічний. Від нового керівника чекають більше дій”, – каже одне з джерел Kyiv Post.

На відміну від Данілова, Литвиненко – людина вельми непублічна. Членкиня Антикорупційної ради, в минулому журналістка, Тетяна Ніколаєнко згадує, що востаннє він вільно виступав і давав коментарі ще в 2000-х.

На думку Золотухіна, це теж може бути “плюсом” для Литвиненка в очах влади.

“Не в останню чергу слід згадати й про очевидну відсутність у Литвиненка політичних амбіцій і його непублічність. Чесно кажучи, у сучасному періоді мати непублічного керівника силового органу – дорогого варте, адже решта намагаються змагатися за прихильність аудиторії”, – каже Золотухін.

Важливо зазначити, що РНБО є дорадчим органом та фактично однією з опор влади Президента. Тож і наші джерела очікують від Литвиненка систематизації державної політики та вищого рівня підготовки державних рішень – тобто посилення команди Президента.