Російські війська здійснюватимуть точковий терор з акцентом на Київ, адже накопичили декілька десятків ракет "Циркон".

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю", - заявила вона.

За її словами, наразі для РФ пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, то зазвичай на мапі тривог "червоніють" південні та південно-східні регіони.

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Гуменюк додала, що росіяни продовжують застосовувати балістику не лише по південних регіонах. За її словами, "це говорить про те, що доведений до певного ступеню відчаю [ворог] змушений застосовувати вже резервні засоби, які будуть за собою вести так звану перемогу в тилах".

Також Гуменюк додала, що зараз продовжується терор цивільного населення - кремлівські війська продовжують обстрілювати населені прифронтові населені пункти Херсонщини і повернулися до тактики застосування керованих авіабомб.

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Нагадаємо, вранці 25 березня Росія вдруге вдарила по Києву своїми найновішими ракетами ЗМ22 "Циркон" після невдалої спроби атакувати ними українську столицю 7 лютого 2024 року.