Кабінет міністрів повернув щорічні гранти молодим ученим і докторам наук, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Відповідний проєкт указу "Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук" ухвалили 26 березня.

З 2025 року Національний фонд досліджень буде проводити конкурси наукових проєктів на отримання грантів. Раніше ж конкурси наукових проєктів проводив Державний фонд фундаментальних досліджень.

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При цьому надання щорічних грантів відновлять з 2026 року. З них 77 виділять для наукових досліджень молодих учених, а ще 20 – для наукових досліджень докторами наук.

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